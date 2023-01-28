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Tecrübeli Kripto Para Analisti Bitcoin Almak İçin En İyi Seviyeyi Paylaştı!

Kripto para analisti Credible Crypto, BTC fiyatı 30 bin doların üzerine çıkmakta hazırlanırken maksimum kar için Bitcoin alınabilecek en iyi seviyeyi paylaştı.
16:38
28 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatı 23 bin dolar seviyesinin yakınındaki hareketini sürdürüyor. Yatırımcılar daha düşük seviyelerden alım yapmak ve daha fazla kâr etmek için BTC fiyatının düşmesini beklerken fiyatın yükselmeye devam edip 25 bin dolara mı ulaşacağı yoksa 21 bin dolara mı düşeceği konusunda değişken spekülasyonlar yapılıyor. Yakından takip edilen kripto para analisti Michael van de Poppe, kısa süre önce yaptığı bir analizde potansiyel bir ralliden önce fiyatın 21 bin 500 dolara düşeceği öngörüsünde bulundu.

Bitcoin Almak İçin En İyi Seviyeyi Paylaştı

Kripto para analisti Credible Crypto, 28 Ocak’ta attığı bir tweet’te Bitcoin‘in yukarı yönde bir hareket yapmasını ve 25 bin doların üstündeki hedefe doğru devam etme potansiyeli taşıdığını söyledi. Bununla birlikte, BTC fiyatı 23 bin 200 dolar civarında güçlü bir dirençle karşı karşıya olduğundan 21 bin 500 bin dolara doğru bir fiyat hareketinin gelmesini bekliyor.

Analiste göre aylık bazda 19 bin 500 dolar ila 20 bin 500 dolar arasındaki kırılım noktası ideal bir alım bölgesi. Bu seviyeden alım yapan yatırımcılar Bitcoin fiyatı 30 bin doların üzerine çıkması durumunda ciddi oranlarda kâr edebilir.

Isı haritası aynı zamanda 19 bin 500 dolar ila 20 bin 500 dolar arasındaki aylık yükseliş kırılımıyla da çakışıyor. Bu nedenle yatırımcılar Bitcoin fiyatının 20 bin doların altına düşerek 30 bin dolara doğru büyük bir ralli başlatmasını bekliyor.

Kripto analisti Michael van de Poppe, BTC fiyatının 23 bin 100 dolardaki önemli bir direnç seviyesinin üzerine çıkmakta zorlandığına dikkat çekti. Analist, Bitcoin’in şu anda yaptığı gibi düşen tepeler oluşturmaya devam etmesi durumunda 22 bin 300 dolar civarının yeniden test edilme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu belirtti.

Bitcoin Fiyatı Kritik FOMC Toplantısı Öncesi Düştü

BTC fiyatı, son 24 saatte 23 bin dolar seviyesine yakın yatay işlem görmeye devam ediyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek seviyeleri sırasıyla 22 bin 880 ve 23 bin 417 dolar. Ayrıca, işlem hacmi son 24 saat içinde yüzde 15 oranında düştü. Dolayısıyla, Ocak ayındaki yaklaşık yüzde 40’lık yükselişin ardından yatırımcılar arasında mevcut seviyeye olan ilgide bir düşüş var.

Wall Street, Federal Reserv’in (Fed) 1-2 Şubat’taki FOMC toplantısından 50 baz puanlık bir faiz artırımı kararı daha çıkacağını öngörüyor. Ancak, CME FedWatch Aracı ise yüzde 98,2 olasılıkla FOMC toplantısından 25 baz puanlık bir faiz artırımı kararının çıkacağına işaret ediyor.

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