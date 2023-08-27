Kripto para piyasaları 2021 boğa sezonundaki parlak günlerinden çok uzak ve 2 yıldır yatırımcılar aşırı satışlarla mücadele ediyor. Bu aslında kripto paralarda kazanç elde etmenin boğa sezonunda dillendirildiği kadar kolay olmadığını gösteriyor. Her şey yükselirken kendini en üstün kabiliyetli zanneden çoğu yatırımcı doğru zamanda satış yapamadığı için 2 yıldır zararda bekliyor.

Litecoin (LTC) Yorum

Bu ay beklenen halving gerçekleşti. Litecoin için uzmanların sıklıkla yaptığı uyarıları hatırlayalım. Henüz 2 ay varken birçok uzman fiyatın Ağustos halving tarihi yaklaştıkça düşüş riskiyle karşı karşıya olduğunu dillendirdi. Önceki iki halving döneminde olayı gerçekleşmesinin ardından fiyatta önemli düşüşler görülmüştü. Şimdi biraz da BTC fiyatındaki erimenin de desteğiyle LTC Coin fiyatı aynı kaderi yaşıyor.

Yine 2 aydır uzmanların dillendirdiği şey fiyatın 40 dolarlı seviyelerde aylarca depresyon süreci yaşayabileceği yönündeydi. Henüz halving’in üzerinden 1 ay geçmediği için fiyatın nereye gittiğini kestirmek zor. Ancak BTC eğer büyük bir toparlanma yaşamazsa bu konuda da haklı çıkabilirler. Tarihsel verilerin neden göz ardı edilmemesi gerektiğini kısaca özetlediğimi Litecoin halving ve fiyat ilişkisi değerlendirmemizde net olarak görüyor.

LTC Coin Alınır Mı?

LTC‘nin 65,47 dolarlık fiyatı, kripto kışı sırasındaki en düşük fiyat noktasından %63’lük bir primi temsil ediyordu. Öte yandan, Temmuz ayındaki en yüksek fiyat noktasına göre %43’lük bir indirim söz konusuydu. LTC’nin Temmuz ayının en yüksek seviyelerine göre iskontosu sağlıklı bir iskontoyu temsil etse de, tarihi zirvesini düşündüğümüzde çok daha dikti. ATH iskontolarına dayanarak LTC’nin benzerlerine kıyasla daha fazla değerlendiği sonucuna varabiliriz.

Litecoin ayılarının Temmuz ayından bu yana hakimiyet kurduktan sonra ara vermiş gibi göründüğünü unutmayın. Fiyat aynı zamanda aşırı satım sinyalleri gönderiyor ve daha önce Mart ayında test edilen bir destek seviyesinde. Teknik olarak, destek ve aşırı satım koşullarının yanı sıra büyük indirim göz önüne alındığında bu bölgede bir miktar birikim görebiliriz.

Öte yandan 10 ile 1000 LTC arasında tutan yatırımcı grubu birikime başladı. Fakat negatifliği besleyen günlük aktif adres sayısı Ağustos başına göre önemli ölçüde azaldı. MVRV oranı ise yükseliş ihtimalini destekliyordu.

Sonuç olarak fiyat tarihsel verilere göre pahalı olabilir. Aynı tarihsel verilere göre uzmanlar 2 aydır 50 dolar bölgesinde fiyatın uzun bir depresyon süreci yaşayabileceğinden bahsediyordu.