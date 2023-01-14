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Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!

En popüler altcoinleri önümüzdeki günlerde neler bekliyor? Güncel fiyat değerlendirmeli ve önemli detaylar.
10:45
14 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin’in yeniden 21.000 dolar sınırına dayanması ve 20.500 dolar direnci üzerinde kapanışlar yapmasıyla altcoinler hareketlendi. Altcoinler FTX çöküşünün ardından yaşanan aşırı satışların ortasında kritik destek seviyelerini kaybetmişti. Şimdi de aynı hızda toparlanan Bitcoin fiyatının etkisiyle kritik direnç bölgeleri zorlanıyor. Peki popüler altcoinler için sıradaki hedefler neler?

Dogecoin ve Shiba Coin Yorum

Kripto paraların kümülatif değeri bugün erken saatlerde 1 trilyon doları aştı ve yazı hazırlandığı sırada 989 milyar dolarda bulunuyor. İşlem hacmi ise yeniden 70 milyar doları geride bıraktı. Bitcoin hakimiyeti fiyatla birlikte artsa da piyasadaki boğa havası altcoinlerin çift haneli kazançlar elde etmesini sağladı. Peki popüler altcoinler için kısa vadede hangi seviyeleri görebiliriz. Öncelikle ünlü milyarder Elon Musk’ın gözde altcoini Dogecoin’e göz atalım. Meme coin kralı yazı hazırlandığı sırada 0,088 dolardan alıcı buluyor. Fiyat 200 günlük üstel hareketli ortalama olan 0,74 dolar üzerinde tutunmayı başardı. Kısa vadede 0,082 dolar üzerindeki kapanışlar DOGE yatırımcılarının 0,1 dolarlık psikolojik direnci aşmasına yardım edebilir. Sonraki dirençler ise 0,111 ve 0,128 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Shiba Coin nihayet 0,0000107 dolar seviyesini aştı. Shiba Coin özelinde layer2 ve metaverse konusundaki adımların açıklanması bu hafta için şaşırtıcı olmaz. Mevcut fiyat yükselişi birçok projenin elindeki bomba haberleri patlatması için bir fırsat olacak. Kısa vadede 0,00001014 dolarlık desteğin korunması halinde 0,00001105 seviyesi makul görünüyor.

XRP, Ethereum ve Solana

Vitalik Buterin aslında Solana için büyük bir sinyal verdi. Bunu görenler 8 dolardan aldığı Sol Coin’leri şimdi %300’e yakın kazançla satabiliyor. Ancak Solana ekosistemindeki NFT projeleri onu terk etmeye devam ediyor. Bu eğer bir yalancı baharsa yine en fazla SOL Coin yatırımcıları üzülecektir. Çünkü 22 dolar seviyeleri zarar kesmek için birçok yatırımcı tarafından fırsat olarak görülebilir. Solana için 24,9 dolar sıradaki hedef olacaktır. Psikolojik sınır 30 dolar bölgesi Bitcoin’in 21.000 dolar üzerinde yapacağı günlük kapanışlarla mümkün hale gelecektir. Pazartesi günü ABD piyasaları tatil olduğu için böyle bir hareket çok şaşırtıcı olmaz. Elbette burası kripto para piyasaları ve sürprizler her zaman olur.

Ethereum (ETH) güne %7 artışla devam ediyor ve 1.550 doların üzerinde bulunuyor. Deflasyonist ETH anlatısı bir sonraki boğada ETH fiyatının en büyük roket yakıtı olacak. Mart ayında kilidi açılacak 16 milyon ETH bazı risklerin olduğunu söylese de Metamask ve diğer platformların ETH stake teşvikleri satış yükünü hafifletebilir. Bitcoin’in mevcut seviyeleri koruduğu senaryoda ETH için ilk durak 1.637 dolar olabilir.

Son olarak XRP Coin’e göz atalım. SEC davasının önümüzdeki birkaç ay içinde sona ermesi bekleniyor. Neredeyse 26 aydır XRP yatırımcısı bu davanın sona ermesini bekliyor. Artık karar tarihi de yaklaştığı için XRP özelinde talebin artması beklenebilir. Fiyat yazı hazırlandığı sırada 0,404 dolarda bulunuyor. Yükselişin devam etmesi için 0,4078 dolar desteğinin geri kazanılması ve üzerinde kapanışlar görülmesi gerekiyor. Eğer bunu başarabilirse 0,4374 dolar iyi bir hedef olarak yerini koruyacak.

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