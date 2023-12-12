Starknet Vakfı Geliştiricilere Yönelik 1.600 Ethereum Değerinde Teşvik Programını Açıkladı

Layer-2 ağı StarkWare ve Starknet Vakfı, Devonomics adlı pilot programın bir parçası olarak geliştiricilere ağ ücretlerinin %10’unu dağıtmaya hazırlanıyor. StarkWare CEO’su Uri Kolodny, 12 Aralık’ta paylaştığı bir duyuruda şeffaf ve açık bir oylama süreci ile ağ ücretlerinin geçici olarak %8’lik bir bölümünü merkezi olmayan uygulama geliştiricilerine, %2’sini ise altyapı mühendislerine ve çekirdek geliştiricilere tahsis ettiklerini açıkladı.

Starknet Ekibinden Teşvik Müjdesi

Devonomics adımı, Starknet lansmanından 30 Kasım 2023’e kadar biriken tüm işlem ücretlerini kapsayan bir ilk dağıtımla başlayacak. Bu gelişme, mevcut Ethereum fiyatıyla yaklaşık 3,58 milyon dolar değerinde yaklaşık 1.600 Ethereum’a denk geliyor.

StarkWare kurucu ortağı Eli Ben-Sasson, programın birkaç güncellemeden geçmesi muhtemel olsa da Ethereum ekosistemi üzerinde geniş bir etkiye sahip olabileceğini ve geliştiricilerin uzun süren bir kripto para birimi kışının geri kalanını atlatmalarına yardımcı olabileceğini belirtti ve şu sözlere yer verdi:

“Bu adım geliştiricilerin fikri mülkiyet ve para kazanma konusundaki düşüncelerini değiştirmeye ve çalışmaları için adil bir şekilde ödüllendirilmelerini sağlamaya çalışan cesur bir deney.”

Ben-Sasson daha geniş kripto para ekosisteminin de olağanüstü sayıda blockchain ekosistemlerinde beyin göçü gördüğünü ve yetenekli geliştiricilerin kripto para piyasasında yaşanan ayı dönemi etkisi ve finansal sonuçları nedeni ile sektörü terk ettiğini açıkladı.

Geliştirici Sayısında Artış Yaşandı

Programın ilk adımı Starknet yönetim token’ı STRK piyasaya sunulmadan önce Ethereum cinsinden olacak. Bu süreçte STRK token dağıtımı tarihi henüz kesinleşmedi ve vakfın kullanıcıları yeni Layer-2 varlığı ile ilgili sahtecilik ve dolandırıcılık konusunda uyarılarda bulundu.

Yeni program, platformda yer alan geliştirici faaliyetlerinde bir artışın ortasında geldi. Girişim firması Electric Capital’in verilerine göre genel olarak blockchain projelerinde %28’lik bir düşüş yaşanırken Ekim ayında Starknet’te ekosisteminde tam zamanlı geliştiricilerde %14’lük bir artış yaşandı. Ben-Sasson, Starknet ekosisteminde faaliyet gösteren geliştirici sayısındaki bu artışı Ocak 2023’te yerel Cairo programlama dilinin yenilenmesine bağladı ve şu yorumda bulundu:

“Başlangıçta Solidity’nin hakim olduğu bir dünyada bir dipnot olarak görülen bu dil giderek akıllı sözleşmeler yazmak için en etkileyici çözüm olarak görülüyor. Ergonomisi ve kullanılabilirliği 2023 yılında büyük bir sıçrama yaptı. Bugün, STARK ekosistemi dışında bile ilgi çekiyor.”

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