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Starbucks Şovunda İkinci Perde! İsmi Bile Dakikalar İçerisinde Tükenmesine Yetti!

Starbucks kendisini bir kahveci olmanın ötesine taşımak adına büyük adımlar atmaya devam ediyor. Peki marka bu konuda başarılı olabilecek mi?
00:15
20 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Çarşamba günü, ünlü kahve zinciri Starbucks (SBUX), -0.68%, The First Store Collection adı verilen 5.000 adet NFT yayınladı. Pullara benzeyen bir dizi resimden oluşuyor. Şirket bunları dijital bir sanat çevrimiçi platformu olan Nifty Gateway’de başlattı ve Ethereum ölçeklendirme ağı Polygon’da sundu.

Non-Fungible Token’ların her biri 100 dolar olarak fiyatlandırılmıştı. Bu, Mart ayında sadece 2.000 NFT sunan ve dakikalar içinde tükenen önceki NFT düşüşüyle aynı fiyat civarında işlem gördü.

NFT’ler Ne İşe Yarıyor?

Bir NFT satın almak ayrıca kullanıcılara Starbucks tarafından 2022 sonbaharında başlatılan Starbucks Odyssey uygulamasındaki ödüller için 1.500 puan kazandırıyor.

NFT toplama, takas etme ve üretmeye yönelik daha geniş çaplı ilgi, 2021 ve 2022’deki zirve noktasından bu yana azalmış gibi görünüyor, ancak büyük markalar hala bunları piyasaya sürme planlarıyla ilerliyor. Bu haftanın başlarında Nike (NKE), -0,63%, markanın Web3 topluluğu olan ve hayranlarıyla birlikte “Nike’ın geleceğini” yaratma yeri olarak markalaşan .Swoosh’ta ilk NFT drop’unu başlattığını duyurdu.

Markaların NFT’leri başlatma konusunda ilerleme kaydetmelerinin nedenlerinden biri, bunun kârlılıkları için işe yarıyor gibi görünmesi.

DappRadar’da blok zinciri analisti olan Sara Gherghelas şunları söyledi:

Starbucks web3 teknolojisine giriyor çünkü potansiyelinin farkında ve yeni kullanıcı segmentlerine ve gelir akışlarına ulaşmak istiyor. 1 Mart 2023’te piyasaya sürdükleri ilk NFT olan Siren Koleksiyonunun, her biri 100 $ fiyatla sadece 18 dakika içinde tükendi. Geçtiğimiz 30 gün içinde 195.000 $’lık bir işlem hacmi ve 561.000 $’lık bir genel işlem hacmi görüldü. Koleksiyonun taban fiyatı 450 dolar seviyesinde ve bu da darphaneden bu yana %350’lik bir değer artışı anlamına geliyor.

Gherghelas, koleksiyonun yalnızca %17,1’inin şu anda satışta olmasının dikkat çekici olduğunu, bunun da token sahiplerinin yalnızca koleksiyonu flip etmek (alıp hemen satmak) ya da daha yüksek bir fiyattan satmak amacıyla satın almadıklarını gösterdiğini söyledi.

Gherghelas, şunu da ekledi:

Önümüzdeki ikinci düşüşle ilgili olarak, özellikle de 24 Nisan’da beta kullanıcıları için bir dizi avantaj sunacakları için benzer bir etkiye sahip olması bekleniyor.

Markalar Neyi Hedefliyor?

Markalar, bir orijinallik sertifikası ve aynı zamanda bir koleksiyon ürünü işlevi gören NFT’leri hayran kitlelerinde sadakat yaratmanın bir yolu olarak kullanıyor.

Gherghelas:

NFT’lerin sadakat programlarına dahil edilmesi, marka ile müşteriler arasında daha derin bir ilişki kurma potansiyeline sahiptir ve onlara markayla etkileşim kurmanın ve ödüller kazanmanın yeni bir yolunu sunar.

DappRadar, NFT pazarının genel olarak yavaşladığını, işlem hacminin 1 milyar dolara yaklaştığını ve 2,96 milyon satış yapıldığını paylaştı. Bu, Ocak 2022’deki 17 milyar dolarlık yüksek seviyeden çok uzak görünüyor.

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