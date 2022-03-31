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Sosyal Medya Devi, ‘Kripto Spekülasyonlarını’ Gerekçe Gösterdi! NFT Hesaplarını Engelledi

Popüler sosyal medya platformu, kripto spekülasyonlarını gerekçe göstererek NFT ile ilgili 10'dan fazla hesabı engelledi.
12:20
31 Mart 2022
Popüler Sosyal Medya Devi, 'Kripto Spekülasyonlarını' Gerekçe Gösterdi! NFT Hesaplarını Engelledi
Yazar: Emre Aydıner

Çin raporları, sosyal medya devi WeChat’in, değiştirilemez token‘larla ilgili bir düzineden fazla hesabı engellediğini bildirdi. Tencent devine ait olan ve 1,2 milyar aktif kullanıcıya sahip olan Çin sohbet uygulaması WeChat, NFT tanıtan ve onlarla ikincil işlemler gerçekleştiren hesapları büyük ölçüde yasakladı.

WeChat NFT’lerle İlgili Bir Düzine Hesabı Yasakladı

Çin’in en büyük sosyal medya platformlarından WeChat, “kripto spekülasyonunun” önlenmesini gerekçe göstererek, sosyal medya platformundan, değiştirilemez token (NFT) platformlarına ait bir düzineden fazla hesabı engelleme kararı aldı.

İlgili hesapların çoğunlukla küçük ve orta ölçekli NFT alım satım platformlarıyla ilgili olduğu belirtildi.

WeChat hesabı olan NFT platformları, hesaplarına giriş yapmaya çalıştıklarında WeChat’ten şu şekilde bir mesaj görüntüledi;

Bu tür işleri yayınlamak, yaymak veya bu tür işlerle meşgul olmak için yasal izin veya lisans yok.

WeChat Çarşamba günü yaptığı açıklamada, hareketin kullanıcı hesapları ve mini programlar tarafından yapılan spekülasyonları caydırmak ve ayrıca kripto para birimi ticaretiyle ilişkili riskleri önlemek olduğunu söyledi. Sosyal medya devi, platformda ikinci el NFT ticaretine izin verilmediğini de vurguladı.

WeChat, birincil NFT ticaretini destekleyen kamu hesaplarının, Çin Siber Uzay İdaresi tarafından kaydedilen blok zinciri firmalarıyla işbirliğinin kanıtını sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Çin hükümetinin benimsediği şahin tavır doğrultusunda uygulamasını iki katına çıkaran WeChat, açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi;

Herhangi bir bypass veya karşı hamle tespit edilirse, ihlalin boyutuna göre hesaplar yasaklanabilir veya kaldırılabilir.

Çin’de açıkça yasaklanan Bitcoin ticareti ve madenciliğinin aksine, NFT’ler hala netleştirilmemiş kuralları olan nispeten gri bir alandır. Bununla birlikte Çin’de dijital koleksiyon olarak bilinen bu varlıklar, gençler arasında popülerlik kazanmaya devam ediyor.

Çin, NFT Endüstrisini Kripto ile İlişkisiz Saydı

Ocak ayında bildirildiği üzere Çin, kripto para birimleriyle uğraşmak yerine Dağıtılmış Dijital Sertifika (DDC) standardına dayalı, değiştirilemez tokenlerle kendi NFT alım satım platformunu başlatmaya hazır olduğunu duyurmuştu.

BSN-Dağıtılmış Dijital Sertifika (BSN-DDC) olarak adlandırılan NFT platformunun, WeBank tarafından başlatılan Fisco Bcos da dahil olmak üzere on zincirle entegre olacağı bildiriliyor. Ayrıca müşteriler, NFT işlemlerini yalnızca Çin Yuanı üzerinden gerçekleştirebilir.

Geçtiğimiz Aralık ayında ise, Çin devlet haber ajansı Xinhua, 11 koleksiyondan toplam 110.001 benzersiz fotoğrafın ilk dijital koleksiyonunu yayınladı.

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