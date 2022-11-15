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Sony PlayStation için alınan yeni bir patent, oyun içi varlıkları izlemek için NFT’leri kullanmayı araştırdığını gösteriyor. Bu arada, rakibi Xbox daha temkinli davranıyor, ancak yeni teknolojilerde potansiyel olduğunu söylüyor.

PlayStation’ın patent başvurularına göre Sony, NFT’ler ve blok zinciri teknolojisiyle daha fazla ilgileniyor. Patentin adı “Dağıtılmış Defterde Jeton Kullanarak Benzersiz Oyun İçi Dijital Varlıkların Takibi”. Öncelikle oyunlarda NFT’ler için beklenen uygulamalara, yani oyun içi varlıkların oluşturulması, kullanılması ve değiştirilmesine odaklanıyor.

Patent ilk olarak 7 Mayıs 2021’de sunuldu, ancak yalnızca birkaç gün önce yayınlandı. Oyunlarda bir NFT uygulamasından beklenenler bunlar, ancak Sony gibi bir oyun devinin bu teknolojiyi dikkate alması önemli unsurlardan bir tanesi.

Patent, beyzbol kartı koleksiyonlarını örnek olarak kullanıyor ancak NFT’lerin blok zincirleri veya platformlar arasında aktarılabilmesi halinde değer kazanabileceğini belirtiyor. Patent özellikle e-spor endüstrisine odaklanıyor ve bu kişilerin büyük bir takipçi kitlesine sahip olabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle, bu etkinliklerle ve özel günleri anan kişilerle ilişkili NFT’ler olabilir.

Sony NFT planlarında ilerliyor gibi görünürken, Xbox sadece NFT’leri düşündüğünü ima etti. Microsoft’un oyunlardan sorumlu başkanı Phil Spencer, NFT’ler ve oyna-kazan mekanikleriyle “bazı ilginç şeyler” olabileceğini belirtti, ancak dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Sony NFT’ler Üzerine Yoğunlaşıyor!

Sony’nin NFT’ler konusunda deneyimi var ve oyunlarla ilgili patent, bu teknolojiye yapılan ilk giriş olmaktan çok uzak. Şirket, uzamsal gerçeklik ekranlarıyla uyumlu 3D NFT’leri piyasaya sürmek için Theta Labs ile birlikte çalışıyor. Sony Avrupa da Theta’nın blok zinciri doğrulayıcı programına katıldı.

NFT’ler, hızla gelişen bir başka teknoloji olan karma gerçeklikte görüntülenebilecek. Sony Music de NFT’leri değerlendirdi ve şirket NFT sürümleri için Columbia Records logosunu kullanmak üzere bir ticari marka başvurusunda bulundu.