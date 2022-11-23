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Terra Classic (LUNC) yeniden diriliş projesi doğrultusunda çarpıcı adımlar atarken, güncel gelişmeler heyecan yarattı.

Casino Uygulaması, Hayata Geçti: Devasa Yakım!

Terra Classic geliştiricisi Rex Harriso geçen, FIFA Dünya Kupası için Terra Classic ağında yeni bir Casino platformu başlatılacağını açıklamıştı. Yönetici, yeni uygulamanın nihai hedefinin LUNC yakımlarını artırmak olduğunu belirtmişti. Bağımsız Terra Classic geliştirme grubu TerraCVita, Rexzy’nin ifadelerinin doğru olduğunu teyit etmişti. Bugün yapılan açıklamaya göre, Casino uygulaması resmen hayata geçti. Daha önce bir tweet’te grup, popülarite kazanacak bir Casino uygulamasının 6 ayda 24 milyar Terra Luna Classic yakabileceğini iddia etmişti. Bu rakam, neredeyse tüm topluluğun son altı ayda yakmayı başardığı rakam. Ekip yaptığı duyuruda “Merhaba TerraClassic topluluğu! Casino uygulaması hayata geçti! Kapılarımızın açık olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.” ifadesini kullandı.

Terra Casino uygulaması başladığından beri, Terra Classic topluluğundan birçok kişi en sevdikleri maçların sonucuna dair bahis oynamak için platforma akın etti. Ekip, Terra Casino bahis platformunun gördüğü sevgi ve destek için teşekkür etti ve bu uygulamadaki işlem hacminin %0,2’sininin yakılacağını belirtti. Ancak bazı kullanıcılar, Casino uygulaması ve şeffaflığı konusunda endişelerini dile getirdiler. LUNC sahipleri, Terra Casino’nun merkezi bir bahis sitesi olması ve bu nedenle LUNC yakımını takip etmeyi zorlaştırması konusundaki endişelerini ortaya koydu. Ekip ise Casino uygulamasının hayata geçtiğinden beri 398.791 LUNC yaktığını iddia etti. Terra Casino, İngiltere Premier Ligi (EPL), FIFA Dünya Kupası ve NBA gibi önde gelen platformları kapsıyor.

Yeni Projeler… Yeni Yakımlar!

Terra Classic ekosisteminde Casino lansmanı haberleri TerraCVita’nın ağ üzerinde merkeziyetsiz bir borsa (DEX) başlatma üzere olduklarını doğrulamasından hemen sonra geldi. Özellikle, ağda zaten başka bir bağımsız geliştirme grubu olan Terra Rebels tarafından oluşturulmuş bir piyango oyunu var. Moonshot adlı piyango oyunu, iki hafta içinde şimdiden yaklaşık 18,5 milyon LUNC yaktı. Haftalık ortalama 9 milyon LUNC yandığını varsayarsak, 6 ayda 216 milyon LUNC yakabilir. Oyun hala birçok yeni kullanıcıyı çekiyor.

Binance, ilk haftada 5,5 milyar LUNC yaktı. Borsa, ikinci haftada 2.9 milyar LUNC yakarken, üçüncü haftada 2.5 milyar, dördüncü haftada ise 1.3 milyar token yaktı. LUNC topluluğu, işlem hacmini yeniden artırmak için vergi/yakım mekanizmasını %0,2’ye değiştirmek zorunda kaldı. %1,2’lik oran işlem hacmini olumsuz etkiledi. Şimdiye kadar, LUNC hacmi yükselmeye devam ederken, yeni uygulama işe yarıyor. Eylül ayında LunarCrush LUNC’un en yüksek sosyal ve piyasa faaliyetlerine sahip kripto para olarak nitelendirdi.