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Son Dakika! Kriptoya Devasa Saldırı Başladı Bu Borsayı Kullanmayın!

Kriptonun başı dertten kurtulmuyor. Şimdi de bu oldu. Yatırımcıların varlıklarını güvene alması gerekiyor.
17:42
16 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

PRISM tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre son derece kritik bir saldırı başladı ve likidite havuzları boşaltılıyor. Kripto para yatırımcılarının acil olarak bu platformdaki varlıklarını çekmesi gerekiyor. Eğer buraya likidite sağlıyorsanız ciddi kayıplar yaşayabilirsiniz. Bununla birlikte fiyatlarda ani düşüşler görülebilir.

Kripto Para Saldırısı

Prism tarafından yapılan duyuruya göre bir cüzdan LP tokenlere sahip olmadan likidite havuzlarını Raydium platformunda boşaltıyor. Bu bir yetki istismarı olabilir ve her ihtimale karşın PRISM buradaki USDC likiditesini durdurdu. Platform yaptığı duyuruda şunları söyledi;

“Bir cüzdan, LP tokenlerine sahip olmadan/yakmadan imzalayan olarak yönetici cüzdanını kullanarak Raydium likidite havuzlarından LP Havuzlarını boşaltıyor gibi görünüyor. Raydium‘dan PRISM/USDC likiditesi sağlayan protokolü geri çektik PRISM/USDC LİKİDİTENİZİ RAYDİUM’DAN ÇEKİN”.

Biraz önce Raydium Discord kanalından yapılan duyuruya göre sadece 1 havuz istismardan etkilendi ve 2 ile 3 milyon dolar arasında kayıp yaşandı. Ekip saldırının tüm likidite havuzlarını etkilemediğini iddia ediyor.

Kripto Yatırımcıları Dikkat

Merkezi olmayan kripto para borsası (DEX) Raydium hack olayı daha önce onlarcasını yaşadığımız saldırılara benzer bir olaydır. Yetki istismarıyla yapılan bu tarz saldırılar hackerların son zamanlarda gözde para kazanma yöntemi oldu. Bundan dolayı güvenirliğini ispatlamış DEX platformları haricinde hiçbir protokole likidite sağlamamalı ve burada işlem yapmamalısınız. AAVE, UniSwap gibi güvenirliğini ispatlamış ve belli bir seviyenin üzerindeki DeFi platformları tercih edilebilir. Yüksek kazanç fırsatı sunsa da daha az güvenilir platformlar ciddi kayıplara da neden olabiliyor.

Yukarıdaki hacker cüzdanı bize toplam kaybın (şimdilik tespit edilebilen) 1,8 milyon dolar olduğunu söylüyor. Tüm likidite havuzları etkilenseydi bu rakam 50 milyon dolara kadar çıkabilirdi. Solana ekosisteminde DeFi zaten büyük ölçüde yara almıştı son olayın ardından Solana TLV gücünün daha da eridiğini görebiliriz. Solana ağındaki geliştiricilerin önemli ölçüde (2300’lerden 200 altına düştü) ağı terk etmesi bundan sonra da başka protokollerde benzer sorunlar yaşanabileceğini gösteriyor. RAY Coin fiyatı 0,16 dolara düştükten sonra bir miktar toparlandı. FTX olayından hemen önce 0,5 dolardan alıcı bulan altcoin bugün ciddi bir erimeyle 0,16 dolarda bulunuyor. FTX çöküşü Solana ve ekosistemindeki projelerde yıkıcı sonuçlar doğurdu.

Güncelleme: Hacker cüzdan bakiyesi artıyor. Kayıp 1,8 milyon doları geçti.

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