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Sosyal medya devleri artık kripto para endüstrisini görmezden gelemiyor. Daha önce duyurduğumuz müjdenin detayları geldi. 2 milyardan fazla aktif kullanıcısı olan Instagram artık birçok blockchain ile uyumlu hale gelecek. NFT alanında atılan bu adımı ilerleyen süreçte daha farklı müjdelere de gebe olması bekleniyor. Peki son duyurunun detayları neler?

Instagram Duyurdu

Instagram’da bu haftadan başlayarak, seçilmiş özel kullanıcılar NFT’leri profillerinde test etmeye başlayacak. Bu özellikle birlikte Instagram’a kripto para cüzdanı bağlanabilecek ve şirket bu özelliği kullananlardan herhangi bir ekstra gas fee veya farklı bir ücret almayacak.

META son duyurusunda şunları yazdı.

“Facebook ve Instagram’da dijital koleksiyon ürünleri sunmaya devam ederken, insanlara hem Facebook hem de Instagram’da sahip oldukları dijital koleksiyon ürünlerini yayınlama olanağı vermeye başladı. Bu, insanların dijital koleksiyonlarını her ikisinde de paylaşmak için dijital cüzdanlarını her iki uygulamaya da bağlamalarını sağlayacak.”

Twitter kullanıcıları da profil resmi olarak sahip oldukları NFT koleksiyonlarını kullanabiliyor. Ancak bunun için ücretli abonelik sahibi olmaları gerek ve bu abonelik türü dünyanın tüm ülkelerinden erişilebilir değildir. Intagram’ın ücretsiz NFT paylaşma hareketi bu alanda azalan hacmin ciddi biçimde artmasına sebep olabilir.

Facebook ve Meta’ya Dönüşüm

Sosyal medya devi hali hazırda Instagram, WhatsApp ve Facebook gibi milyarlarca kullanıcıya ulaşan uygulamalara sahip. Gelecekte metavese fikrinin daha fazla hayatımızda olacağının düşünen Mark ve ekibi şirketini Meta olarak yeniden markalaştırdı. Mark, Web2’nin en büyük sosyal medya platformlarını elinde tutuyor ve bu başarısını Web3’e taşımak için büyük bir risk alıyor.

Yakında Facebook’ta da NFT’lerin kullanılabilirliği mümkün hale gelecek. Son duyuruda daha fazla müjdenin ilerleyen dönemde paylaşılacağı da söylendi. Kullanıcılar Instagram’da NFT’lerin nasıl göründüğünü merak ediyor. Bunun için @adambombsquad, @bluethegreat, @bossbeautiesnft, @c.syresmith, @cynthiaerivo, @garyvee, @jenstark, @justmaiko, @maliha_z_art, @misshattan, @nopattern, @oseanworld, @paigebueckers, @phiawilson, @swopes ve @yungjake isimli kullanıcıları inceleyebilir.