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  •   Son Dakika: Dünyaca Ünlü Kripto Para Şirketi, ABD’den Çekilme Kararı Aldı!

Son Dakika: Dünyaca Ünlü Kripto Para Şirketi, ABD’den Çekilme Kararı Aldı!

Dünyaca ünlü kredi platformu yaptığı son açıklamayla birlikte Amerika'da bulunan ürün ve hizmetlerini sonlandıracağını yazılı açıklamayla duyurdu.
20:37
5 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 4 Dakika

İngiltere merkezli kripto borç veren Nexo Pazartesi günü yaptığı açıklamada, düzenleyicilerle yaşanan çatışmalar nedeniyle önümüzdeki aylarda ABD’deki ürün ve hizmetlerini aşamalı olarak durduracağını söyledi.

Şirket Gerekçelerini Açıkladı

Nexo Pazartesi günü yayınladığı blog yazısında şunları söyleyerek açıklama yaptı:

Kararımız, ABD eyalet ve federal düzenleyicileri ile 18 aydan fazla süren ve çıkmaza giren iyi niyetli diyaloğun ardından geldi .Bugün, Nexo’nun Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ürün ve hizmetlerini önümüzdeki aylarda kademeli ve düzenli bir şekilde aşamalı olarak sonlandıracağına dair üzücü ancak gerekli kararı açıklıyoruz.

Kararımız, ABD eyalet ve federal düzenleyicileri ile 18 aydan fazla süren ve çıkmaza giren iyi niyetli diyaloğun ardından geldi. Eyalet ve federal düzenleyiciler arasındaki tutarsız ve değişen pozisyonlara rağmen Nexo, talep edilen bilgileri sağlamak ve endişelerine yanıt olarak işini proaktif bir şekilde değiştirmek için devam eden önemli çabalarda bulundu.

Aksine söylemlere rağmen, ABD’nin blok zinciri işletmelerini etkinleştirmek için ileriye dönük bir yol sağlamayı reddettiği ve müşterilerimize düzenleyicilerin en iyi çıkarlarına odaklandıklarına dair güven veremeyeceğimiz ne yazık ki artık bizim için açık.

Düzenleyicilerle işbirliğine dayalı yaklaşımımızın bir parçası olarak, 2021 ve 2022 yılları boyunca New York ve Vermont eyaletlerindeki müşterilerimizin kayıtlarını durdurduk ve düzenleyicilerin beklentilerini karşılamak amacıyla faiz kazanç ürünümüz için tüm ABD’li müşterilerimizin yeni kayıtlarını askıya aldık.

6 Aralık 2022 itibariyle, faiz kazanma ürünümüz ABD’nin sekiz eyaletindeki (Indiana, Kentucky, Maryland, Oklahoma, Güney Carolina, Wisconsin, California ve Washington) mevcut müşteriler için kullanılamayacak.

Bu acil değişiklikler yalnızca yukarıda belirtilen sekiz eyaletin vatandaşları ve sakinleri için faiz kazan ürününün kullanılabilirliğini etkilemektedir. Geçici olarak ve bir sonraki duyuruya kadar, bu müşteriler bu yargı bölgelerinde mevcut olan diğer tüm Nexo ürünlerine erişimden yararlanmaya devam edecek.

ABD’den düzenli çıkışımızı gerçekleştirirken, Nexo’nun ödeme uzmanları bilgilendirildi ve müşterilerin varlıklarına her zaman olduğu gibi kesintisiz erişebilmeleri için para çekme işlemlerini gerçek zamanlı olarak gerçekleştirmeye devam edecekler.

Önemli Ayrıntılar:

Nexo, 2018’deki kuruluşundan bu yana işleri doğru şekilde yapmak için önemli maliyetler ve çabalar harcadı. Aşağıda, ABD’deki düzenleyici kaygılara ve gelişmelere yanıt olarak aldığımız önlemlerin kapsamlı olmayan bir listesi yer almakta:

– SEC Kayıtlı Token Satışı – Nexo, 2018 yılında token satışını ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) kaydettiren birkaç dijital varlık şirketi arasında yer aldı.

– XRP’nin Listeden Çıkarılması – SEC, Ripple Labs Inc. aleyhine bir yaptırım davası açar açmaz, ABD’de XRP için borsa işlevselliğini devre dışı bırakmak gibi popüler olmayan ve işimize zarar veren bir karar aldık.

– New York’tan Çıkış – New York Başsavcısının talebi üzerine Nexo, bazı rakiplerinin faiz getiren kripto ürünleri sunmaya devam etmesi nedeniyle pazar payı kaybetme pahasına New York’tan çıktı. Aynı durum Vermont için de geçerli.

– “The BlockFi Order” – BlockFi Şubat 2022’de SEC ile anlaşır anlaşmaz, Nexo ABD müşterilerinden faiz kazanma ürününe yeni fon kabul etmeyi durdurdu.

İki ana hedefe ulaşmak için düzenleyicilerle sayısız saatler geçirdik:

– Tarihi ürünler – Nexo’nun geçmişte ABD’de kullanıma sunduğu ürünlerle ilgili her türlü düzenleyici endişenin giderilmesi.

–  İlerlemek – Nexo hizmetlerinin, özellikle de faiz kazanma ürünümüzün ABD’de uyumlu ve sürekli bir şekilde sunulabileceği ileriye dönük bir yol belirlemek.

Düzenleyiciler başlangıçta işbirliğimizi teşvik etmiş ve ileriye dönük sürdürülebilir bir yol uygulanabilir görünmüş olsa da, son haftalarda ve aylarda yaşanan olaylar ve ardından düzenleyicilerin davranışlarındaki değişiklik bunun tam tersine işaret etmekte. Düzenleyicilerin birbirleriyle koordine olmak istemedikleri ve birbirleriyle tutarsız pozisyonlar almakta ısrarcı oldukları bir noktaya ulaştık; bu da verimli bir şekilde çalışmak ve müşterilerimiz için beklenen değeri yaratmak için imkansız bir ortam yaratıyor.

Geçtiğimiz Perşembe günü Tüketici Finansal Koruma Bürosu’nun (CFPB), SEC ve eyalet düzenleyicilerinin aynı anda kendi yetki alanlarına tabi bir menkul kıymet olduğunda ısrar ettiği kazanç faizi ürünümüzü soruşturma yetkisine sahip olduğunda ısrar eden kararıyla bu durum çok net bir şekilde ortaya çıktı. Buna ek olarak, birkaç aydır işbirliği yaptığımız bazı eyalet menkul kıymetler düzenleyicileri, önceden haber vermeksizin bize karşı dava açarak bizi gafil avladı.

Blok zincirinin dönüştürücü bir teknoloji olduğuna ve öneminin farkına varılmasının 2000’li yılların başında internetin değerinin farkına varılmasına benzediğine inanıyoruz. Muazzam bir ekonomik ve jeo-politik öneme sahip. Kendi adımıza, zamanımızı ve çabamızı hızla dijitalleşen bir dünyada blok zinciri teknolojisinin önemini anlayan yargı bölgeleri için ürün ve hizmetler geliştirmeye adayacağız.

Kafa karıştırıcı ve çelişkili ABD düzenleyici rejiminin zorlukları göz önüne alındığında, ABD’den kademeli ve düzenli bir şekilde ayrılmaya başladığımız için üzgünüz.

Devam eden güveniniz ve desteğiniz için teşekkür ederiz.

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