Kripto paralarda yaşanan akşam düşüşü ve borsalarda yaşanan ekonomik olumsuzluklara bir yenisi daha eklendi. Dünyaca ünlü kripto para borsası Kucoin’e New York Mali Düzenleyicisi tarafından bir dava açıldı.

Dava ile ilgili 28 sayfalık bir taslak yayınlandı ve NYAG davanın merkezinde , Ethereum’un Kucoin davasında bir menkul kıymet olduğunu iddia etti. Geçtiğimiz dakikalarda gelen bu habere piyasanın tepkisinin ne olacağı ise ilerleyen dakikalarda ortaya çıkacak.

Olaylar Nasıl Gerçekleşti?

NEW YORK – New York Başsavcısı Letitia James bugün, KuCoin’e karşı bir menkul kıymetler ve emtia işlem merkezi olarak kayıt yaptırmadığı ve kendisini bir borsa olarak yanlış bir şekilde temsil ettiği için dava açarak kayıtsız kripto para birimi platformlarını çökertme çabalarını sürdürdü. Başsavcılık Ofisi (OAG), şirket eyalette kayıtlı olmamasına rağmen New York’ta KuCoin üzerinden kripto para alıp satabiliyordu. Başsavcı James, bu yaptırım eylemi aracılığıyla KuCoin’in New York’ta faaliyet göstermesini durdurmayı ve yasalara uyana kadar web sitesine erişimi engellemeyi amaçlamakta. Bugünkü eylem, Başsavcı James’in kripto para platformlarını dizginleme çabalarının sonuncusu oldu.

Başsavcı James şu açıklamayı yaptı:

Ofisim, yasalarımızı küstahça hiçe sayan ve yatırımcıları riske atan kripto para şirketlerine karşı teker teker harekete geçiyor. Bugünkü eylem, karanlık kripto para şirketlerini dizginleme ve sektöre düzen getirme çabalarımızın sonuncusudur. Tüm New Yorklular ve New York’ta faaliyet gösteren tüm şirketler eyaletimizin yasa ve yönetmeliklerine uymak zorundadır. KuCoin New York’ta kayıt olmadan faaliyet gösterdi ve bu nedenle onları sorumlu tutmak ve yatırımcıları korumak için güçlü adımlar atıyoruz.

KuCoin, yatırımcıların web sitesi ve uygulaması aracılığıyla kripto para birimi alıp satmalarına olanak tanıyan bir kripto ticaret platformu olarak tanımlanıyor. KuCoin yatırımcıları platformunda, menkul kıymet ve emtia olan ETH, LUNA ve TerraUSD (UST) dahil olmak üzere popüler kripto para birimlerini alıp satabilmekte. Bu eylem, bir düzenleyicinin mahkemede mevcut en büyük kripto para birimlerinden biri olan ETH’nin bir menkul kıymet olduğunu iddia ettiği ilk zamanlardan birisi oldu. Dilekçede ETH’nin, tıpkı LUNA ve UST gibi, ETH sahiplerine kâr sağlamak için üçüncü taraf geliştiricilerin çabalarına dayanan spekülatif bir varlık olduğu savunuluyor. Bu nedenle, KuCoin’in ETH, LUNA veya UST satmadan önce kayıt yaptırması gerekiyordu.

KuCoin ayrıca ödünç verme ve stake etme ürünü olan KuCoin Earn şeklinde kayıtsız menkul kıymetler de satmakta. New York yasaları, menkul kıymetler ve emtia komisyoncularının KuCoin’in yapmadığı eyalete kaydolmasını gerektirmekte. OAG, New York merkezli bir IP adresine sahip bir bilgisayar kullanarak KuCoin’de bir hesap oluşturabildi ve KuCoin’in bir ücret talep ettiği dijital token’ları alıp satabildi. OAG ayrıca dijital token’ları KuCoin Earn ürününe de yatırabildi ve bunun için KuCoin de bir ücret talep etti.

Buna ek olarak, KuCoin bir borsa olduğunu iddia etmişti, ancak Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na ulusal bir menkul kıymetler borsası olarak kayıtlı değildir veya New York Yasası uyarınca gerekli olduğu üzere Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu tarafından uygun şekilde belirlenmemiştir. KuCoin ayrıca, eyaletteki dijital varlık ticareti faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi sağlamak için OAG tarafından çıkarılan bir mahkeme celbine de uymadı. KuCoin’in Seyşeller, Kanada ve Hollanda da dahil olmak üzere birçok yargı bölgesinde uygun lisans olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilmişti.

Başsavcı James, açtığı davayla KuCoin’in bir borsa olduğu yönünde yanlış beyanda bulunmasını engelleyen, şirketin New York’ta faaliyet göstermesini önleyen ve KuCoin’in mobil uygulamasına, web sitesine ve hizmetlerine New York’tan erişimi engellemek için KuCoin’i IP adreslerine ve GPS konumuna dayalı coğrafi engelleme uygulamaya yönlendiren bir mahkeme kararı istiyor.

Yasaları Uygulamak Konusunda Net!

Bu dava, Başsavcı James’in kripto para sektöründeki New York yasalarını uygulama ve New York yatırımcılarını koruma çabalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz ay Başsavcı James, benzer şekilde menkul kıymetler ve emtia komisyoncusu olarak kayıt yaptırmadığı için CoinEx’e karşı dava açmıştı.

Ocak ayında Başsavcı James ve çok devletli bir koalisyon, yasa dışı faaliyet gösterdiği gerekçesiyle kripto para platformu Nexo’dan 24 milyon dolar geri aldı ve yatırımcıları dolandırdığı ve şirketin korkunç mali durumunu gizlediği gerekçesiyle Celsius’un eski CEO’suna dava açtı. Haziran 2022’de Başsavcı James, piyasanın o zamanki rekor düşük seviyelere ulaşmasının ardından New York sakinlerini kripto para birimlerine yatırım yapmanın tehlikeli riskleri konusunda uyardı.

Yine Haziran ayında Başsavcı James, kayıt dışı menkul kıymetler sunduğu için kripto platformu BlockFi Lending LLC ile yaklaşık 1 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz Mart ayında Başsavcı James, kripto para yatırımcılarına ve onların vergi danışmanlarına kripto yatırımlarını doğru bir şekilde beyan etmeleri ve vergilerini ödemeleri için bir vergi mükellefi bildirimi yayınladı. Ekim 2021’de Başsavcı James, kayıtsız kripto kredi platformlarını eyalete kaydolmadıkları için faaliyetlerini durdurmaya yönlendirdi.

Başsavcı James, sanal varlıklar piyasasındaki aldatıcı davranışlardan etkilenen New Yorkluları bir kez daha bu sorunları OAG’ye bildirmeye çağırdı. Başsavcı James ayrıca, kripto para sektöründe suistimal veya dolandırıcılığa tanık olmuş çalışanları, ofisine isimsiz olarak yapılabilecek bir ihbar şikayetinde bulunmaya teşvik ediyor.