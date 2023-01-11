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Hacim bakımından en yoğun kripto para borsası olan Binance kısa süre önce topluluğuyla müjdeyi paylaştı. Yerel düzenleyicilerle arayı yapmak için yoğun mesai harcayan Binance bunun meyvelerini toplamaya devam ediyor. Son hamle onun 7’nci başarısı oldu. Peki alınan onayın borsaya sağladığı avantaj ne?

Binance Son Dakika

Binance, Binance Nordics AB’nin İsveç Finansal Denetim Otoritesi (Swedish FSA) tarafından sanal para yönetimi ve trade için bir finansal kurum olarak tescil edildiğini birkaç dakika önce duyurdu. Bu, düzenleyici kurumla aylardır süren yapıcı etkileşimin ardından gerçekleşti. Binance Nordics AB, 66822 kayıt numarasına sahiptir. Bu duyuruda Binance şunları yazdı;

“Dünyanın en büyük dijital varlık borsası olarak bu tescil, İsveç’te ikamet edenlerin artık popüler euro para yatırma ve çekme işlemleri, euro ile kripto satın alma, alım satım, stake etme ve Binance Visa Card dahil olmak üzere Binance’ın geniş kripto ve Web3 hizmetlerine erişebileceği anlamına geliyor. İsveç, Binance’ın yetkilendirildiği yedinci AB Üye Devleti oldu: Fransa, İtalya, Litvanya, İspanya, Güney Kıbrıs ve Polonya.”

Binance Avrupa ve MENA Başkanı Richard Teng konuyla ilgili şunları söyledi;

“Binance, küresel standartları korumak için düzenleyici kurumlarla yakın çalışma konusundaki kararlılığını göstermeye devam ediyor. İsveç’teki tescilimiz, ekibimizin aylarca süren gayretli ve sıkı çalışmasının bir sonucudur ve İsveç pazarına ve kullanıcılarımıza olan bağlılığımızı desteklemektedir. Başvuru süreci boyunca İsveç Finansal Denetleme Kurumu’nun verdiği destek ve onay için müteşekkiriz. İsveç artık Binance’e düzenleyici onay veren ve sayıları giderek artan küresel yargı bölgeleri arasında yer alıyor.”

Binance Kuralına Göre Oynayacak

2017 yılından 2021 yılına kadar Binance küresel ölçekte agresif bir genişleme stratejisi izledi. Elbette yerel düzenleyicilerle anlaşarak bunu yapamazdı. 2021 yılında düzenleyicilerle yaşadığı sorunlar artık zirveye çıkınca Binance CEO’su gerekirse göre bir başkasına devredebileceğini bile söyledi. Ardından artık yasalara uyum noktasında proaktif bir tavır takınacağız açıklamasını yaptı. Yani hizmet verdiği ülkelerin bir kısmında operasyonlarını geçici olarak durduracak ve ardından yasal izinlerini tamamladıktan sonra müşterilerine hizmet vermeye devam edecekti. Son 2 yılda Binance borsasının yapmaya çalıştığı şey budur.

Yerel düzenleyicilerle arayı “düzeltmek” için uyum ekibini hızla büyüten borsa artık birçok ülkede lisanslı biçimde hizmet veriyor. Bununla birlikte Türkiye, ABD gibi birçok farklı ülkede yerel şirketler açarak Binance borsasının yerel versiyonlarını başlattı. Böylece borsayla sorun yaşayan kullanıcılar eğer Binance borsasının yerel versiyonunu kullanıyorsa muhatap bulabilecek.