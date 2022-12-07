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Son Dakika: AB Merkez Bankasından Zehir Zemberek Kripto Açıklaması!

ECB üyesi kripto paralarla ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Acil diyerek çağrı yaptı.
17:45
7 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto paralar FTX çöküşüyle birlikte birçok cepheden tepki görmeye başladı. Zor toparlanan imajı ciddi anlamda zedelendi. İnovasyona destek ve yenilikçi teknolojilerin getirebileceği avantajlar nedeniyle geçtiğimiz yıl kripto paralara daha ılımlı bir yaklaşım vardı. Ancak son FTX çöküşüyle birlikte bu değişiyor. Kripto paralarla ilgili önemli açıklamalar geldi.

Kripto Paralar Balondu

Avrupa Merkez Bankasından Panetta biraz önce yaptığı açıklamalarda kripto paraları sonu gelmiş bir balon olarak tanımladı. Kripto paraların acil olarak vergilendirilmesi gerektiğini söyleyen ECB üyesi, küresel regülasyon çağrısında bulundu. Ayrıca Merkez Bankası Dijital Para Birimlerinin (CBDC) tek çözüm olduğunun da altını çizdi.

ECB Üyesi Panetta

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi Fabio Panetta şunları söyledi;

“Acil küresel kripto para düzenlemesine ihtiyaç var. Gerekli istikrarı sadece CBDC’ler sağlayabilir. Kripto varlıklar vergilendirilmelidir. Kripto paralar artık sonu gelmiş bir balondur”.

Kripto paraları regüle etmek için çalışmalarına devam eden Avrupa Birliğinin herhangi bir açıklanmış yasak planı bulunmuyor. Bunları genel olarak Panetta’nın şahsi görüşleri şeklinde ele alabiliriz. Birçok kripto şirketi Avrupa Bölgesinde yakın tarihlerde lisanslar aldı ve hizmet vermeye devam ediyor.

Kripto Paralar Balon Mu?

Hayır, en azından bir bütün olarak kripto paraların geneli için bu tabir doğru değil. Onlarca kripto şirketi dünyanın en büyük markalarıyla blockchain odaklı çözümler üzerine çalışıyor. Blockchain teknolojisinin kullanım örnekleri, geliştirilen yeni ürünler ve devletlerin bugün kurtuluş olarak gördüğü CBDC’nin temeli kripto para şirketleri tarafından açıldı. Birçok kripto para projesini “kitlesel fonlamayı benimseyen” yeni tip markalar olarak değerlendirebiliriz. Örneğin Chainlink alanında lider bir blockchain Oracle çözümüdür. Polygon birçok şirkete danışmanlık hizmeti veriyor, Ripple gibi şirketler devletlere CBDC çözümleri üretiyor. Bitcoin küresel bir değer deposu olarak görülüyor. Ethereum ağı üzerinde fayda üreten ve işe yarayan binlerce akıllı sözleşme bulunuyor.

Bir de kripto paraların gerçekten balon olan bir tarafı var. İnsanlara sadece hayal satan ve kayda değer hiçbir ilerleme göstermeyen, tek amacı tokenlerinin alınıp satılması olan çok sayıda oluşum bulunuyor. Bu yıllar önce de vardı ve halen varlar. Ancak bilinmesi gerekilen şey şu, endüstri birkaç yılda bir bu çöplerinden zaten kurtuluyor. Gerçekten fayda üretemeyen projeler yatırımcı ilgisini çekmek için yapacak bir şey bulamadığında sıfıra gidiyor ve yok oluyor.

FTX çöküşünün ardından birçok popüler isim benzer açıklamalarda bulunsa da JPMorgan CEO’sunun söylediği şeyler hatırlamalıyız.

“Kripto paraların birçoğu çöp gibi görünüyor. Ancak blockchain ve akıllı sözleşmelerin geleceği var”.

Yani çöpleri ve elmasları birbirine karıştırmamak gerekiyor.

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