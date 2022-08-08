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  •   Solana’dan Güvenliğini Eleştirenlere Yanıt

Solana’dan Güvenliğini Eleştirenlere Yanıt

09:00
8 Ağustos 2022
Sercan Arslan Yazar: Sercan Arslan
Okuma Süresi: 2 Dakika

Solana ağının en büyük pazar yerlerinden bir tanesi olan (NFT) pazar yeri Magic Eden kısa bir süre önce eleştirmenlerine yanıt verdi.

Decrypt ile konuşan Magic Eden, platformun güvenlik ve gözetim uygulamalarıyla ilgili artan eleştiriler üzerine savunma yaptı.

Geçen sonbaharda piyasaya sürülen ve şu anda Solana’nın işlem hacminin yaklaşık %90’ını oluşturan NFT pazar yeri Magic Eden, Haziran ayında bir VC finansman turunda 1,6 milyar dolar değerine ulaşmıştı.

Bu pazar yeri, Solana NFT topluluğundaki üyeler tarafından merkezileşmesi nedeniyle eleştiriye uğradı. Özellikle, geliştiriciler ve kullanıcılar, platformun üçüncü taraf araçları sınırlamasını ve pazarın NFT gözetimini ele alma şeklini eleştirdi. Bu eleştiriyi yapan eleştirmenler, platformun kullanıcı varlıklarını bir saldırı için riske atabilecek güvenlik açıklarına sahip olduğunu söylüyor.

Web3 stüdyolarından biri olan Zion Labs’ın takma adlı kurucusu “Marty”, Decrypt’e kullanıcıların önemli güvenlik risklerinden haberdar edilmesi gerektiğini söyledi:

İnsanlar, bir bilgisayar korsanının Magic Eden’in anahtarlarını alabileceğinin ve NFT’lerinin herkesi hatırlayabileceğinin %100 farkında olmalıdır. Merkezi olmayan ve kodları açık kaynaklı olsaydı bu olmazdı.

NFT pazar yeri Magic Eden, eleştirmenlerine yanıt vererek Decrypt’e pazarın gelecekte merkeziyetsiz bir sisteme geçmeyi planladığını söyledi. Ancak NFT platformu, mevcut teknolojinin henüz yeterince güvenli olmadığını söylüyor.

Ortaya sunulan rapor sonucunda, NFT pazar yeri OpenSea tarafından Magic Eden’in aksine OpenSea’nin neden satıcıların listelenen NFT’lerini saklamasını gerektirmediğini açıklamaya çalışan yakın tarihli bir tweet dizisinin altını çiziyor.

Kaynak: Cointelegraph

İçerik Rehberi

Solana Nedir?

  1. Solana, halka açık, açık kaynak kodlu ve merkezi olmayan blok zinciri platformudur. Hisse ispatı ve geçmiş ispatının birlikteliği ile sağlanır. Dahili kripto para birimi SOL’dur. Bloomberg, Solana’yı “Ethereum için potansiyel bir uzun vadeli rakip” olarak görüyor. Ethereum gibi Solana da akıllı sözleşmelerle etkileşime girebilir.

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