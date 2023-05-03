Bir zamanlar en güçlü Ethereum rakibi olarak görülüyordu. Ancak Ethereum katili şimdi ağır yaralı.

Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük Ethereum rakibiydi ancak FTX çöküşü onu yerle bir etti. Kaotik günlerin ardından şimdilik Solana yaşam belirtileri gösteriyor. Ancak henüz eski ihtişamlı günlerine dönmüş değil. Daha da önemli dönüp dönemeyeceği de garanti değil. Peki kısa vadede Mayıs ayı için SOL Coin beklentileri neler?

Solana (SOL)

Solana (SOL) fiyatı, yılın başından bu yana yerinde olan yükselen bir destek hattından aşağı kırılma riski altında. Bu popüler altcoinin çok daha büyük kayıplar yaşamasına neden olabilir. Hat uzun bir süredir yerinde olduğundan, altındaki kırılma devam eden artışın sona erdiği anlamına gelecektir. Dolayısıyla, en yakın desteğe doğru keskin bir düşüş görebiliriz.

2023 başından bu yana kritik seviyeyi koruyan altcoin birkaç kez 27 dolar seviyesindeki direnci test etti ancak satıcılar her severinde fiyatı 22 dolar seviyesine gönderdi. SOL Coin 20 Nisan’dan bu yana düşüyor üstelik bu seviyeden kopmak üzere. Hat 125 gündür yerinde olduğundan, ondan bir kırılma belirleyici bir düşüş gelişmesi olacaktır. RSI nötr ve Bitcoin fiyatının akşam yaşayacağı dalgalanmanın negatif olması SOL Coin için beklenen yıkıcı olay olacak.

SOL Coin Yorum

Altı saatlik zaman dilimindeki teknik analiz ve fiyat hareketine göre SOL Coin düşüşü en muhtemel senaryo gibi görünüyor. Bu esas olarak dalga sayımından kaynaklanmaktadır. Teknik analistler, uzun vadeli fiyat modellerini ve yatırımcı psikolojisini inceleyerek trendin yönünü belirlemek için Elliott Dalga teorisini kullanır.

Mart ve Nisan aylarındaki hareket (vurgulanan), kısa vadeli bir A-B-C formasyonuna benzeyen düzeltici bir yapı gibi görünmektedir. Hareket yukarı yönlü olduğu için Elliott Dalga teorisi baskın trendin aşağı yönlü olabileceğini öne sürmektedir.

Yılın en yüksek seviyesinden bu yana yaşanan düşüş de bir başka büyük A-B-C düzeltici yapı olabilir ve A:C dalgalarının 1:1 oranına sahip olması halinde 15 dolar bölgesi sonraki dip olabilir.

Yatırımcıların 17 dolar desteği ile 26 dolar seviyesindeki direnç bölgesini yakından izlemesi gerekecek. Mayıs ayında fiyatını iki seviyeden birini kırarak yoluna devam etmesi muhtemel. Şimdilik kırılmanın aşağı yönlü olması bekleniyor. Ve elbette teknik analiz geleceği gösteren parlak bir küre değildir, buna göre yatırımcıların kendi risk profillerine göre stratejilerini oluşturması gerekir.