Solana, CEEK ve LUNA Coin Aralık Sonu Tahminleri

Altcoin yatırımcılarının yüksek kazanç umuduyla alaka gösterdiği kripto paralar arasında bu üçü de yer alıyor. Özellikle Solana (SOL) geçtiğimiz yıl bugünlerde çöken FTX’in ardından ciddi anlamda kan kaybedip hızla toparlanmayı başardı. LUNA Coin fiyatı da uzun aranın ardından 1 doları aştı. Peki Aralık ayı sonuna geldiğimizde bu üçlü kaç dolar olabilir?

Solana (SOL) Yorum

8,5 dolara kadar düşen fiyat ve o günkü sıfıra yuvarlanacak endişesi daha dün gibi. Vitalik Buterin’in “para babalarından kurtuldu ve Solana artık daha özgür” anlamındaki paylaşımıyla başlayan toparlanma 70 dolar sınırına kadar sürdü. Ancak SOL Coin şimdilik bir geri çekilme yaşıyor. Bunda genel olarak altcoinlerdeki BTC rallisi etkisini de görüyoruz.

BTC fiyatı hızla artarken altcoinler onu geriden takip eder ve konsolidasyon aşamasına geçildiğinde süreçte pozitif ayrışanlar öncülüğünde ralliler başlar. Şimdilik BTC zirve ararken altcoinler de desteklere göz kırpıyor.

Yazı hazırlandığı sırada SOL Coin 60 dolardan alıcı buluyor ve 13 Kasım haftasındaki 68 doları aşan zirveden uzaklaştı. 58,4 doların korunabiliyor olması önemli ancak günlük mum kapanışlarda 65 dolar üzerini görmemiz gerekiyor. Aksi durumda 54 ve 51 dolar arasında yeni dip yaşanabilir. Tersi senaryoda 68 dolar üzeri kapanışlarla üç haneli fiyatlar hedeflenebilir.

LUNA Coin Yorum

Fiyat 1,14 doların üzerinde ve bu dipten dönüşe dair umutları artırıyor. Terra’nın bedelini açıklamadığı bir kripto şirketi satın aldığından bahsetmiştik. Yeni CEO ayaktayız mesajı vermek için çabalarken spekülatif hareket de onu destekledi. Uzun vadeli beklentilere dair çok fazla değerlendirmeyi daha önce yapmıştık. Kısa vadede teknik olarak mevcut bölgedeki günlük kapanışlar 1,44 ve 1,65 doları hedefleyebilir.

2-3 dolarlık zirvelerin üzerine çıkılması zor gibi görünüyor çünkü Terra ekosisteminin küllerinden doğması özellikle bu kadar rakibi varken çok zor. Tersi senaryoda 0,94 dolar altı kapanışlar yeniden 0,5 dolar altına kapı aralayabilir.

CEEK Coin Yorum

Temmuz ayından bu yana CEEK Coin için paralel kanaldan bahsediyoruz ve tavan çizgisi daha fazla ralli için halen aşılamadı. Çünkü metaverse alanındaki hype yavaşladı ve üstüne CEEK Coin eskisi kadar büyük şeyler vadedemiyor. İlgisizlik dikkat çekici.

0,055 dolar üstü kapanışlar geri dönüş ihtimalini doğuracakken fiyatın bir süre daha paralel kanalın orta alanında oyalanması muhtemel.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.