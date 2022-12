Okuma Süresi: 2 Dakika

Birkaç dakika önce gelen son dakika bilgisine göre Binance anlaşmaya vardı ve alımı yapıyor. Tam 1 milyar dolar değerinde. Kripto para yatırımcıların gelen son dakika duyurusuyla bu altcoinin aniden yükselmeye başladığını gördü. Geçmişte de benzer açıklamalarla popüler altcoinin ani sıçramalar yaşadığına şahit olmuştuk.

VGX Neden Yükseliyor?

Voyager varlıklarının satışı için Binance US ile anlaşmaya varıldı. Yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki anlaşmanın ardından altcoinin fiyatı %35 arttı. Yazı hazırlandığı sırada 0,39 dolardan alıcı buluyor. Binance US, 10 milyon dolarlık iyi niyet depozitosu yatıracak ve Voyager‘a maksimum 15 milyon dolara kadar belirli masraflar için geri ödeme yapacak. Anlaşma, bir aylık uzatmaya tabi olarak 18 Nisan 2023’e kadar kapanmazsa, anlaşma Voyager’ın müşterilere değer iade etmek için hemen harekete geçmesine izin veriyor. Voyager Digital LLC, 5 Ocak 2023’teki duruşmada Voyager Digital LLC ile Binance US arasındaki varlık satın alma anlaşmasına girmek için İflas Mahkemesi onayı isteyecek. Binance US’ye satış, alacaklı oylamasına tabi olacak ve diğer geleneksel kapanış koşullarına tabi olan bir Bölüm 11 planı uyarınca gerçekleştirilecektir. Binance US ve Şirket, 11. bölüm planının İflas Mahkemesi tarafından onaylanmasının ardından işlemi derhal kapatmak için çalışacaktır.

Şirket müşterilere ait kripto paraları bu şekilde nakde çevirerek onlara iadelerini yapacak. Celsius ve diğerleri de benzer yollardan geçecek. Binance kriptonun iflas eden devlerine talip olduğunu birkaç kere duyurmuştu.

Kripto Paralar Son Durum

Binance tarafından varlıkların alınması haberi şimdilik sadece VGX Coin fiyatını etkiledi. Genel olarak piyasada bir tepki yükselişi yok. Aslında bu anlaşmanın Binance etrafındaki korkuyu dağıtması gerekir. Zor durumdaki bir şirketin 1 milyar doları böyle bir anlaşmaya ayırması mümkün olmayacaktır. Nitekim Genesis ve FTX sadece 500 milyon dolar acil nakit bulamadığı için iflas etti veya Genesis iflasın eşiğinde bulunuyor.

İlerleyen saatlerde bu gelişme piyasanın gecikmeli de olsa pozitif fiyatlayacağı bir olay olabilir. Yatırımcılar VGX Coin fiyatındaki ani yükselişin FOMO alımları bittikten sonra tersine dönebileceğini bilmedir.