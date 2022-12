Okuma Süresi: 3 Dakika

Dogecoin (DOGE) kripto para yatırıcısının umudu olmaya devam ederken, ‘Musk Etkisi’ en önemli faktör olmayı sürdürecek.

Musk, Twitter’da Anket Yaptı!

Kripto para piyasası hala FTX çöküşünün artçı şoklarını yaşarken, Binance’a yönelik iddialar da endişeleri artırdı. Bugün kripto para piyasasında gündemine Tesla ve Twitter CEO’su Elon Musk oturdu. Musk, Twitter’da bir anket oluşturarak takipçilerine ‘Twitter CEO’su olarak görevimden istifa etmeli miyim” sorusunu yöneltti. Musk, anketten çıkan kararı hayata geçireceğini belirtti. An itibariyle ankete katılanların %57’si ‘istifa et” lehinde oy kullandı. Anket, an itibariyle 16,7 milyondan fazla oyla ‘Evet’ oyu aldı. İlginç bir şekilde, Ethereum (ETH) kurucusu Vitalik Buterin, ankete saygı duyduğunu açıkladı. Bu arada, Dogecoin fiyatı düşmeye devam ediyor. DOGE, son 24 saate % 0.65 düşerek an itibariyle 0,07812 dolardan işlem görüyor. DOGE, son bir hafta %12,36 ve önceki 30 güne göre %7,06 düşüş kaydetti.

CoinMarketCap verilerine göre, DOGE‘nin piyasa değeri 10,36 milyar dolar seviyesinde. Tarihsel olarak, Dogecoin fiyatı, Musk etkisi ile hareket etti. Musk’ın Twitter’ı satın almasının ardından, DOGE beş hafta içinde değerine 5 milyar eklemişti. Meme coin, Tesla CEO’sunu çevreleyen olumlu veya olumsuz gelişmeleri takip etme eğiliminde. Daha önce Dogecoin fiyatı, Musk ve Buterin’in DOGE’u güncellemek için birlikte çalışmayı planladıklarına dair söylentiler üzerine %8 ve DOGE-1 ay uydusunun fırlatılmasının hızla yaklaştığı haberi üzerine bir haftada %25 yükselmişti.

DOGE’de Milyoner Sayısı, Düşüyor!

Dogecoin, 2021’deki devasa rallileri ile birçok yatırımcının milyoner olma hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Ancak hem makroekonomik şartlar hem de sektörde yaşanan krizler nedeniyle, DOGE 2022’de sürpriz ralliler hariç yerinde saydı. Bugün yayımlanan Finbold raporuna göre, Dogecoin milyonerlerinin sayısı 685’e düştü. Son zamanda piyasaya büyük darbe vuran FTX krizi, kripto paralara yönelik güveni sarsarken meme coin’ler de büyük oranda etkilendi. 1 Kasım’da yayımlanan Finbold raporu, Dogecoin milyonerlerinin sayısının 1.046 olduğunu bildirmişti. Sonuç olarak altı haftadan kısa bir süre içinde 361 milyoner piyasadan silindi. Bu, %34’lük bir düşüş anlamına geliyor.

Piyasadaki satış baskısı devam ederken, DOGE 12 Aralık’ta 24 saat içinde piyasa değerinde yaklaşık 1 milyar dolar kaybetti. Dogecoin’in, piyasada yaşanan sert düzeltmelere rağmen son zamanlarda kazanç kaydeden alternatif kripto para birimleri arasında yer aldığını belirtmekte fayda var. Elon Musk, DOGE için umut kaynağı olmaya devam ediyor. Dogecoin‘in Twitter’da ödeme seçeneği olarak entegre edilebileceği dair spekülasyonlar ise devam ediyor.