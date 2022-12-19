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Yatırımcıları Havaya Uçtu! Altcoin Müjdeyi Açıkladı!

Daha iyisi olamazdı yaptıkları bu şeyle çok ciddi itibar kazanacaklar. Uzun vadede ciddi etkileri olacak.
16:52
19 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları ciddi fiyat erimeleri gördü ancak geleceğe hazırlanan projeler devasa adımlar atmaya devam ediyor. Bugün birkaç dakika önce kritik bir duyuru yayınladılar. Uzun vadede bu hamlenin altcoin fiyatı üzerinde de ciddi etkisi olabilir. Peki bu duyuru neden yatırımcıları bu kadar heyecanlandırdı? Son hamle ne anlama geliyor?

ApeCoin Müjdesi

Daniel Alegre Yuga Labs’in yeni CEO’su oldu. Alegre’nin yeni görevi, Activision Blizzard‘daki Başkanlık ve COO’luk görevinden ayrıldığının açıklanmasının üzerinden 72 saat geçmeden biraz önce açıklandı. Alegre’yi Bored Ape Yacht Club, CryptoPunks ve Otherside’ın arkasındaki blockchain teknoloji şirketine çekmek Yuga Labs için oldukça kurumsal bir darbe. Alegre, 2020’nin başından bu yana Activision Blizzard’ı yönetmeye yardımcı olurken Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Overwatch ve Candy Crush gibi tanınmış markaların geliştirilmesinde rol oynadı. Alegre’nin özgeçmişinde Google’da çeşitli liderlik rollerinde geçirdiği 16 yıl da yer alıyor.

Yuga Labs kurucu ortağı Wylie Aronow yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Daniel dünyanın en büyük oyun şirketlerinden birinde en üst düzey görevlerden birinde bulundu. Web3 dünyasının kritik yönleri olan eğlence, e-ticaret ve küresel stratejik ortaklıklar konusunda bize çok büyük katkıları olacak.”

Alegre’nin bu hamlesi, FCC’nin Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın almasını durdurmak için dava açtığını duyurmasından iki haftadan kısa bir süre sonra geldi. Şirkete göre, Alegre yeni profil resmi olarak Mutant Ape Yacht Club #3850’yi de kullanacak.

Metaverse Altcoin

Yuga Labs, Alegre’nin 2023’ün ilk yarısında dümene geçeceğini ve şirketin ilk ve şu anki CEO’su Nicole Muniz’in bir ortak ve stratejik danışman olarak ekipte kalacağını söylüyor. Muniz geçen ay yaptığı açıklamada şirketin “internetin bir sonraki aşamasını inşa etmek için en iyi ve en parlak kişileri işe almaya çalıştığını” söylemiş ve Eylül ayında mobil oyun yöneticisi Spencer Tucker’ı şirketin baş oyun sorumlusu olarak göreve getirmişti.

Yuga Labs hali hazırda BAYC, ApeCoin ve daha birçok devi çatısı altında bulunduruyor. Attıkları bu adım metaverse odaklı kripto paralar arasında Ape’nin ayrışmasını da sağlayacaktır. Geleceği inşa için oldukça önemli adımlar atan Yuga Labs son kripto para kışına rağmen büyümeye ve inşa etmeye devam ediyor.

ApeCoin şimdilik bu gelişmeye çok ciddi bir tepki vermedi.

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