  SocialFi Devi Rekora Doymuyor: 45 Günde 20 Milyon Dolar Gelir Elde Etti!

SocialFi hype’ının fitilini ateşleyen sosyal medya platformu Friend tech, toplam kilitli varlık (TVL) ve gelir artışlarında yeni bir zirveye ulaştı. Ünlü kripto para borsası Coinbase’in Layer-2 ölçeklendirme ağı Base üzerinden piyasaya sunulan platforma ilgi gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Bu durum özellikle airdrop geliri elde etmeyi planlayan kullanıcıların iştahını kabartıyor.

Friend tech Rekor Üstüne Rekor Kırıyor

Friend tech, lansman gününden itibaren herkesin dikkatini çekmeyi başardı ve kısa bir sürede yoğun bir ilgi gördü. Ancak ilerleyen günlerde platformda ortaya çıkan bir gizlilik ihlali platforma duyulan ilginin bir anda düşmesine neden oldu. Ekip yaşananların ardından bir güncelleme yayınladı ve bu gelişme başarıyla sonuçlandı.

Dune Analytics’in verilerine göre Friend tech’in komisyon gelirleri 10.663 Ethereum’a yükseldi. Bu neredeyse 18 milyon dolarlık bir kazancı işaret ediyor. Platformada toplam kilitli varlık değeri ise 30.000 ETH’ye yükselerek 51 milyon doların üzerine çıktı.

Ağustos ayında piyasaya sunulan platform diğer sosyal medya platformalarına göre daha farklı özellikler içeriyor. Buna göre kullanıcılar arkadaşlarının ya da influencer’ların “key” adı verilen “hisse” üzerinden trade yapabiliyor. Bu “key” sayesinde kullanıcılar özel uygulama içi sohbet odalarında görüşme yapabiliyor ve “key” fiyatları arz ve talebe göre ciddi değerlere ulaşabiliyor.

SocialFi Tartışmaları Devam Ediyor

Merkezi olmayan sosyal medya platformu düşüncesi birçok Web3 kullanıcısı tarafından beğenilse de bir kısım eleştirilerine devam ediyor. Bu eleştirilerin asıl nedeni ise uygulama içerisindeki gelir paylaşım modeli.

SocialFi platformu, piyasaya sunulduğundan beri kimileri tarafından hype’ın bittiği ya da platformun artık çalışamaz durumda olduğu iddia edildi. Bu teze göre platformun en fazla sekiz hafta ayakta kalabileceği savunan eleştirmenler ayrıca “key” fiyatlarının uzun vadede ciddi değer kaybı yaşacaklarını da savundu. Ancak tüm bu eleştirilere rağmen Friend tech platformu hem gelir hem de kullanıcı sayısında gün geçtikçe yeni rekorlar kırmaya devam ediyor.

Platformda gerçekleşen işlemlerin 9.200.882’ye yükselmesi bir başka rekora işaret ederken bu mevcut veriler Eylül ayının ilk haftasına dikkat çekti. SocialFi platformlarında görülen artış nedeniyle kullanıcı sayısı azalırken gelir ve TVL’deki istikrarlı büyüme bir kesimin hala platformu kullandığına işaret ediyor.