Snoop Dogg sahibi olduğu Dr.Bombay isimli BAYC NFT'si sayesinde, oğluyla birlikte NFT sektöründe ilk olan yemek şirketi ile ortaklık kuruyor.

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Twitter da dolaşırken NFT sektörü ile ilgilenen kişilerin NFT satın aldıktan sonra Web2 ve Web3 hallerim diye fotoğraf paylaştıklarını görürsünüz. Yani Web2 normal fotoğrafımız olurken, Web3 ise NFT’imiz oluyor. 🙂

İşte Web3 alanında Champ Medici olarak bilinen Cordell Broadus, yani Snoop Dogg’ın oğlu, babası ile birlikte Dr Bombay’s Sweet Exploration ismi altında, ortak olarak Food Fighters Universe’e(FFU) katıldı. Bu şu anlama geliyor! Bildiğiniz gibi Snoop Dogg’un BAYC NFT‘si var ve bu NFT üzerine kurmuş olduğu Dr Bombay’s isimli bir tatlı deneyimi sunan oluşumu var. Bu oluşumunu da FFU çatısı altında Los Angeles’ta yakın zamanda açmayı düşünüyorlar. Yani Web3 alanında sahip oldukları dijital varlıkları Web2 alanı ile buluşturarak iş yapıyorlar.

Kurdukları bu ortaklık üzerine konuşan Champ Medici, FFU’nun “Long Beach’te Bored & Hungry restoranı ile yaptıklarını gördüm ve bu adamlarla çalışmamız lazım dedim. Onları şahsen tanımadan aşağı indim ve Nisan’daki büyük açılışlarında konuştum çünkü ben yaptıkları işe inanıyorum. Food Fighters Universe, gıda ve Web3 arasında bir bağlantı kuruyor ve NFT’ler için gerçek hayattaki yardımcı programla bir çığır açıyor. Restoran endüstrisinin geleceği diyebilirim. Babam ve ben ekibe katılmaktan ve Dr. Bombay’ı hayata geçirmek için onlarla iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz.” diye sözlerini bitirdi.

Peki Food Fighters Universe Nedir?

FFU, Orange County merkezli girişimciler olan Andy Nguyen, Kevin Seo ve Phillip Huynh tarafından Mart ayında kuruldu. NFT temalı ilk restoran olan ‘Bored & Hungry’i kurdular.

Food Fighters Universe, bu ay The Food Fighters NFT koleksiyonunu da piyasaya sürüyor. Daha açıklayıcı olmak gerekirse, ETH blok zincirinde 10.000 benzersiz koleksiyon olarak ortaya çıkacak. FFU, NFT’lerinin satışından sağlanan gelir ile birlikte restoranlar geliştirecek ve NFT sahiplerine özel deneyimler, ücretsiz yemek ödülleri ve diğer avantajlar sunacak.

Bu ilerleyişten, dijital varlık olarak Web3 alanında satın almış olduğumuz NFT’ler bizlere bir nevi reel hayatımızda yeni markalar yaratmamıza olanak sağlıyor. Böylelikle hem Web3 kimliğimize, hem de reel hayatımızdaki gerçek kimliğimize ekstra değer katmış oluyoruz.

NFT’lerin utility’leri ile görüşmek üzere.

Ben Sercan.