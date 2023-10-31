  Sırada Ne Var? Bitcoin, Ethereum (ETH) ve Dolar Endeksi Güncel Grafik Yorumları

Kral kripto para birimi 35.000 doları birkaç kez hedeflese de 17 ayın zirvesini egale edemedi. Fakat düşmüyor da. Yatırımcılar Çarşamba günü gelecek faiz kararına odaklanmış olsa da buradan bir sürpriz beklenmiyor. Faiz artışının yeniden pas geçilmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Aralık faiz kararına dair net bir mesajın verilip verilmeyeceği önemli.

ABD Dolar Endeksi Yorum

24 Ekim tarihinde 50 günlük basit hareketli ortalamadan toplana DXY’nin düşüşü fazla sürmedi. Yükselen hareketli ortalamalar kripto para yatırımcıları için endişe verici çünkü endeksteki artışın devam edebileceğini söylüyor. RSI’daki sapmaysa momentum zayıflığıyla birlikte endeksin 107,35 ile 105 arasındaki hareketini sürdürebileceğini gösteriyor.

Powell tarafından yapılacak açıklamalar ve Perşembe/Cuma günü gelecek verilere göre endeksi 107,35 seviyesini aşmaya çabaladığını görebiliriz. Eğer başarılı olursa bu senaryoda 111’i hedefleyecek. BTC ile ters korelasyon sebebiyle bu durum yatırımcıların aleyhine.

Bizim için olumlu olan senaryoda 105,36 altı kapanışlar 104,5 bölgesini hedefleyecek.

Bitcoin (BTC) Grafik Yorum

Kral kripto para birimi yine dar aralığa sıkışıp kalabilecekmiş gibi görünüyor. Ancak 33.390 ile 35.380 dolar arasında sıkışan fiyat boğaların güçlü kar satışlarından kaçındığını da teyit ediyor. Kısa vadeli yatırımcılar için bu fiyat bölgesi iyi bir kar vadediyor. RSI aşırı alım bölgesinde ancak yükselen hareketli ortalamalar 2020 benzeri bir dönüş ihtimalini akıllara getiriyor.

Eğer fiyat 35.280 dolar üzerinde kapanışlar yapabilirse 40.000 dolarlık direnç bölgesi test edilebilir. Aşağı yönde 33.390 ve 32.400 dolar seviyeleri bulunuyor. Bunun altında kapanışlar 31.000 doların destek olarak test edilmesine neden olabilir.

Ethereum (ETH) Grafik Yorum

Yükselen hareketli ortalamalar Ethereum (ETH)’da da boğaların kontrolü elden bırakmadığını gösteriyor. RSI fiyat artışını destekleyici görünüyor ve fiyat bir süre 1.746 ile 1.865 dolar arasında konsolide olabilir. Eğer fiyat aralığının tavanı aşılır ve kapanışlar gelirse 2.000 dolara kadar hızlı bir toparlanma şaşırtıcı olmaz. Fakat bu seviye uzun süredir görülmediği için yoğun kar satışlarına ev sahipliği yapabilir.

Destek altı kapanışlar 1.705 dolara devam eden düşüşü tetikleyebilecekken bu bölgenin de kaybedilmesi trendi yeniden düşüşe çevirecektir. BTC’nin durumu burada belirleyici olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.