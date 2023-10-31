f Sırada Ne Var? Bitcoin, Ethereum (ETH) ve Dolar Endeksi Güncel Grafik Yorumları › COINTURK
  • CoinTürk
  •   Sırada Ne Var? Bitcoin, Ethereum (ETH) ve Dolar Endeksi Güncel Grafik Yorumları

Sırada Ne Var? Bitcoin, Ethereum (ETH) ve Dolar Endeksi Güncel Grafik Yorumları

Özet

  • Dolar endeksi 105 seviyesinden sıçradı ve 105,36 altı kapanışlara ihtiyaç var. Düşüşte ilk hedef 104,5'tir.
  • BTC eğer 35.280 dolar üstü kapanışlara başlarsa 40.000 doları hedefleyebilir.
  • ETH fiyatı 1.746 doları destek olarak korumalı. Aksi durumda 1.705 dolara düşebilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
03:00
31 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kral kripto para birimi 35.000 doları birkaç kez hedeflese de 17 ayın zirvesini egale edemedi. Fakat düşmüyor da. Yatırımcılar Çarşamba günü gelecek faiz kararına odaklanmış olsa da buradan bir sürpriz beklenmiyor. Faiz artışının yeniden pas geçilmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Aralık faiz kararına dair net bir mesajın verilip verilmeyeceği önemli.

ABD Dolar Endeksi Yorum

24 Ekim tarihinde 50 günlük basit hareketli ortalamadan toplana DXY’nin düşüşü fazla sürmedi. Yükselen hareketli ortalamalar kripto para yatırımcıları için endişe verici çünkü endeksteki artışın devam edebileceğini söylüyor. RSI’daki sapmaysa momentum zayıflığıyla birlikte endeksin 107,35 ile 105 arasındaki hareketini sürdürebileceğini gösteriyor.

Powell tarafından yapılacak açıklamalar ve Perşembe/Cuma günü gelecek verilere göre endeksi 107,35 seviyesini aşmaya çabaladığını görebiliriz. Eğer başarılı olursa bu senaryoda 111’i hedefleyecek. BTC ile ters korelasyon sebebiyle bu durum yatırımcıların aleyhine.

Bizim için olumlu olan senaryoda 105,36 altı kapanışlar 104,5 bölgesini hedefleyecek.

Bitcoin (BTC) Grafik Yorum

Kral kripto para birimi yine dar aralığa sıkışıp kalabilecekmiş gibi görünüyor. Ancak 33.390 ile 35.380 dolar arasında sıkışan fiyat boğaların güçlü kar satışlarından kaçındığını da teyit ediyor. Kısa vadeli yatırımcılar için bu fiyat bölgesi iyi bir kar vadediyor. RSI aşırı alım bölgesinde ancak yükselen hareketli ortalamalar 2020 benzeri bir dönüş ihtimalini akıllara getiriyor.

Eğer fiyat 35.280 dolar üzerinde kapanışlar yapabilirse 40.000 dolarlık direnç bölgesi test edilebilir. Aşağı yönde 33.390 ve 32.400 dolar seviyeleri bulunuyor. Bunun altında kapanışlar 31.000 doların destek olarak test edilmesine neden olabilir.

Ethereum (ETH) Grafik Yorum

Yükselen hareketli ortalamalar Ethereum (ETH)’da da boğaların kontrolü elden bırakmadığını gösteriyor. RSI fiyat artışını destekleyici görünüyor ve fiyat bir süre 1.746 ile 1.865 dolar arasında konsolide olabilir. Eğer fiyat aralığının tavanı aşılır ve kapanışlar gelirse 2.000 dolara kadar hızlı bir toparlanma şaşırtıcı olmaz. Fakat bu seviye uzun süredir görülmediği için yoğun kar satışlarına ev sahipliği yapabilir.

Destek altı kapanışlar 1.705 dolara devam eden düşüşü tetikleyebilecekken bu bölgenin de kaybedilmesi trendi yeniden düşüşe çevirecektir. BTC’nin durumu burada belirleyici olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
RWA ve Nedir, Ne İşe Yarar? Kripto Para Yatırımcıları İçin Chainlink Neden Önemli
RWA ve Nedir, Ne İşe Yarar? Kripto Para Yatırımcıları İçin Chainlink Neden Önemli
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
Kaç Dolar Olacaklar? Solana (SOL), Chiliz (CHZ) ve CEEK Coin Yorumları
Kaç Dolar Olacaklar? Solana (SOL), Chiliz (CHZ) ve CEEK Coin Yorumları
Kripto Yorum: Ripple (XRP), Ethereum (ETH) ve Bitcoin (BTC) Grafikleri
Kripto Yorum: Ripple (XRP), Ethereum (ETH) ve Bitcoin (BTC) Grafikleri
Sıradaki Altcoinler Bunlar Mı? CEEK Coin ve LUNA Coin Yorumları
Sıradaki Altcoinler Bunlar Mı? CEEK Coin ve LUNA Coin Yorumları
Kaç Dolar Olur? Güncel Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) Grafik Yorumları
Kaç Dolar Olur? Güncel Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) Grafik Yorumları
Rallide Altcoin Analizi: AVAX, Solana, Chiliz Coin Yorumları
Rallide Altcoin Analizi: AVAX, Solana, Chiliz Coin Yorumları
İlk Hedef Geldi Sırada Burası Var! En İyi Kripto Paralardan Biri 500 Gün Sonra Başardı
İlk Hedef Geldi Sırada Burası Var! En İyi Kripto Paralardan Biri 500 Gün Sonra Başardı
20 Ekim: Solana (SOL) ve Injective (INJ) Grafik Yorumu
20 Ekim: Solana (SOL) ve Injective (INJ) Grafik Yorumu
Bunlar Kriptolar Alınır Mı? 3 Altcoin Bu Hafta Roketleri Ateşledi
Bunlar Kriptolar Alınır Mı? 3 Altcoin Bu Hafta Roketleri Ateşledi
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023