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InQubeta (QUBE) ve SingularityNET (AGIX) gibi kripto para birimleri, yapay zekaya (AI) ve teknolojiyi ilerletmeye yardımcı olan kripto para birimlerine yönelik katlanarak artan yatırımcı ilgisi sayesinde önemli bir büyüme kaydediyor olabilir. Yapay zekaya yatırılan sermaye 2015’te 12,75 milyar dolardan 2022’de 119 dolara çıktı.

Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates gibi sektör uzmanları, yapay zekayı birçok sektörü altüst edecek bir sonraki büyük teknolojik atılım olarak seçtiklerinden bu eğilimin devam etmesi bekleniyor. Yapay zeka alanındaki toplam yatırımların 2030 yılına kadar 1,5 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Yatırımcılar ön satışın on aşamasında portföylerinin değerini 4 katına çıkarmaya çalışırken, iddialara göre, bu yatırımların bir kısmı şimdiden InQubeta gibi altcoinlere geliyor. Platform, kripto para cüzdanı olan herkesin yapay zeka girişimleriyle öz sermaye sağlamak için kullanabileceği bir ortam sağlıyor. Yatırım fırsatlarını herkes için daha erişilebilir hale getirirken, yapay zeka alanında yenilikler yaratacak girişimlere daha fazla para aktarılmasına yardımcı oluyor.

Yapay zeka patlaması, teknolojiyle bağlantılı kripto para birimlerinin muazzam büyümesine yol açtı

Çip üreticisi Nvidia, yapay zekaya güç veren çiplere olan talebin %50 arttığını açıklamasının ardından Nasdaq Composite ve S&P 500’ü 2023’teki en büyük yükselişlerinden birine sürükledi. Birçok piyasa analisti bunu, yapay zekanın bir sonraki büyük teknolojik devrim olmaya hazırlandığının bir işareti olarak nitelendiriyor.

Yapay zeka bilim kurgudan başka bir şey olarak başlamadı, ancak son on yılda büyük adımlar atıldı. ChatGPT gibi yapay zeka destekli yazılımlar bilgisayar programlarını yazıp hatalarını ayıklarken, kendi kendine sürüş özelliklerine sahip araçlar artık seri olarak üretiliyor.

İnternetin gelişimi son büyük teknolojik değişimdi ve birçok sektörü dönüştürdü ve birçok yeni fırsat yarattı. Sosyal medya, çevrimiçi yayıncılık ve kripto para birimleri internet altyapısı olmadan mümkün olamazdı.

İnternetin neden olacağı büyük yıkımı fark edecek kadar akıllı olan yatırımcılar milyonerlere ve milyarderlere dönüştü. Ancak, ABD’deki ortalama yıllık gelirden daha fazla olan asgari mevduat gibi ana akım yatırım şirketlerinde sıklıkla karşılaşılan engeller nedeniyle birçok kişi internetin sağladığı yatırım fırsatlarından yararlanamadı. InQubeta (QUBE) gibi platformlar girişimlere yatırım yapmayı daha erişilebilir hale getirdiğinden, yapay zeka devrimiyle işler farklı olacak olabilir

Açıklamalara göre girişimler, InQubeta’nın platformunda hisse senedi gibi çalışan, özsermaye tabanlı, değiştirilemez tokenlar yaratarak para topluyor. Bu tokenler, yatırımcıların farklı şirketlere göz attığı ve araştırdığı pazarda listelenir. Yatırımcılar, platformun yerel para birimi olan $QUBE tokenleri ile umut verici buldukları şirketlerin tokenlerini satın alabilirler.

QUBE tokenleri, tüm pazar yeri işlemlerinde %2 vergi gibi fiyat artışını teşvik etmeye yardımcı olmak için deflasyonist protokollere sahiptir. Vergi yoluyla toplanan bu tokenlar, arzdan çıkarılmak üzere cüzdanları yakmak için gönderilir. Yapılan açıklamalara göre QUBE sahipleri ayrıca platformun yönetişiminin bir parçası olabilir ve blok zincirinin yönetilmesine yardımcı olmak için tokenlarını stake ederek ekstra ödüller kazanabilirler.

Proje ile ilgili daha detaylı bilgilere websitesinden ulaşabilirsiniz.

SingularityNET (AGIX)

SingularityNET, blok zinciri teknolojisini yapay zeka ile birleştiren ilk kripto para projelerinden biridir. Farklı yapay zeka modellerinin birbirleriyle etkileşime girebileceği ve birbirlerinden öğrenebileceği demokratikleştirilmiş, işbirliğine dayalı bir ortam sağlar. SingularityNET platformunda oluşturulan hizmetlerden bazıları çok dilli konuşma çevirmenleri, nöral görüntü üretimi ve gerçek zamanlı ses klonlamadır.

SingularityNET, geliştirici olmayanların ekosistemde gezinmesini kolaylaştıran kullanıcı dostu bir platform sağlar. Ayrıca, kullanıcıların satın almadan önce ürünlerin işlevselliğini göstermelerine olanak tanır.

Özet

InQubeta ve SingularityNET gibi yapay zekâ odaklı kripto para birimleri, yatırımcıların blok zinciri teknolojisini yapay zekâ ile birleştiren projelere hücum etmesiyle ilgi görüyor olabilir. InQubeta, iddialara göre yapay zeka girişimlerine yatırım yapmayı hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor ve yapay zeka günlük yaşamda daha büyük bir rol oynadıkça küresel yatırımcıların kârlar elde etmeleri için fırsatlar yaratıyor olabilir.

Presale

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.