Three Arrows Capital'in iflasının ardından açılan davada yeni bir karar alındı. Şirkete atanan danışmanlık firmasın yeni yetkiler verildi!

Okuma Süresi: 2 Dakika

Singapur Yüksek Mahkemesi, kripto para fonu Three Arrows Capital’in aleyhindeki tasfiye emrini kabul etti. Alınan karar ile Three Arrows’u tasfiye etmek üzere atanan bir danışmanlık firması olan Teneo’nun fonun Singapur’da tutulan varlıklarını incelemesine izin verilecek.

Three Arrows Capital’e Tasfiye Emri

Bloomberg raporuna göre Singapur Yüksek Mahkemesi, iflas eden kripto para fonu Three Arrows Capital’a karşı İngiliz Virgin Adaları’nda açılan tasfiye emrini kabul etti. Alınan karar neticesinde kripto para fonunun varlıklarını tasfiye etmek için atanan finansal danışmanlık firması Teneo, Three Arrows Capital’in tutulan banka hesaplarını, gayrimenkullerini ve kripto para varlıklarını denetleyebileceği anlamına geliyor. Tasfiye memuru, yerel mahkeme tasfiye emrini resmen tanımadan önce bankalardan, borsalardan ve diğer kuruluşlardan bilgi talep etmek için yasal bir dayanağa sahip değildi.

Teneo’nun görevi, alacaklıların borcunu geri ödemek için firmanın kalan varlıklarını toplamak, korumak ve sonunda tasfiye etmektir. Ayrıca açıklanan rapora göre, tasfiye memuru şimdiye kadar Three Arrows’un yaklaşık 40 milyon dolar değerinde varlıklarına el koymayı başardı ve bu, Digital Currency Group ve Voyager Digital dahil olmak üzere alacaklıların borçlu olduklarını iddia ettikleri 2,8 milyar dolarlık teminatsız iddiaların küçük bir kısmını temsil ediyor.

Terra Çöküşünün Etkileri

Bir zamanlar kripto para topluluğunun sevilen isimlerinden Kyle Davies ve Su Zhu tarafından yönetilen Three Arrows Capital’in, piyasanın 18 ayın en düşük seviyelerine gerilemesinin ardından Haziran ayında iflas sorunlarıyla karşı karşıya kalabileceğine dair raporlar dolaşmaya başladı. Fon, yükselen kripto para fiyatlarıyla başa çıkmak için dokuz ila 10 haneli kredi aldı ve Terra’nın Mayıs ayındaki çöküşünden kaynaklanan belirsizlik nedeniyle piyasa çöktüğü için firma kredilere hazırlıksız yakalandı. 27 Haziran’da Voyager Digital, Three Arrows’un 665 milyon dolarlık bir krediyi temerrüde düşürdüğünü ve kripto para firmasını kendi iflas sorununa sürüklediğini bildirdi. İki gün sonra bir İngiliz Virgin Adaları mahkemesi, Three Arrows’a varlıklarını tasfiye etmesini emretti ve Teneo’yu süreçten sorumlu olarak atadı.

Teneo tarafından Temmuz ayında kaleme alınan 1.157 sayfalık bir yeminli beyana göre, Zhu ve Davies’in alacaklıları ve tasfiye memurları ile “iletişim kurmayı reddettiler” ve varlıklarını “toplumun ulaşamayacağı” bir yere koymaya çalıştıklarına dair yatırımcıların endişeleri artırdı. Bununla birlikte Davies ve Zhu Temmuz ayında uzun bir Bloomberg röportajında ​​sessizliklerini bozdular ve Terra’nın çöküşünün ardından gelen piyasa çöküşünün firmanın iflasa sürüklenmesine sebep olduğunu açıkladılar.