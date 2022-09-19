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Sıcak Gelişme! Netflix’ten Çarpıcı Kripto Para Hamlesi: Dönüm Noktası!

Kripto para karşıtllığı zirveye ulaşırken, önde gelen 2 devasa şirketinden yapılan ortaklık duyurusu sektörde heyecan yarattı. 
15:14
19 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para karşıtllığı zirveye ulaşırken, önde gelen 2 devasa şirketinden yapılan ortaklık duyurusu sektörde heyecan yarattı.

WhiteBIT-Netflix Ortaklığı: Neden Önemli?

Avrupa’nın en büyük kripto para borsalarından biri olan Ukrayna merkezli WhiteBIT, Netflix ile ortaklık duyurdu. Yapılan açıklamada 2022’nin sonunda kullanıcıların kripto para birimleri ile Netfix aboneliği için ödeme yapabilecekleri belirtildi. Ayrıca şirketler birlikte bir kripto eğitim platformu başlatacaklar. 2.5 milyon kullanıcısı olan Whitebit şirketinin ortakları arasında Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı ve Turkcell’in yan kuruluşu olan Lifecell ve Faceit gibi kurum ve şirketler yer alıyor. Böylesine devasa 2 şirketin ortaklığı, sektörde heyecan yarattı. Kripto paraların geçici bir heves ve balon olduğu iddiaları yine gün yüzüne çıkarken, kritik gelişme kripto paraların tüm baskılara rağmen kök salmaya devam ettiğini gösteriyor.

 Dünya çapında 220 milyondan fazla abonesi bulunan Netflix’e göre 100 milyon hane tarafından şifre paylaşımı yapılıyor. New York merkezli haftalık dergi Variety tarafından paylaşılan rapora göre Netflix’in Türkiye’deki abone sayısı 3,5 milyondan fazla. İkinci çeyrekte şirketin geliri yüzde 8,6 artış kaydederek 8 milyar dolara ulaştı. Netflix, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’dan kalıcı olarak çekildiği için 700 bin üye kaybetmesinin ardından abonelik fiyatlarını artırmıştı. Şirketin bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,8 artışla 7.9 milyar dolara ulaştı. Uzmanlara göre, kripto paraların geleneksel finansa rakip olabilmesi için kullanıcı ve yatırımcı sayısının artması gerekiyor.  Bloomberg raporuna göre, 2021’de dünya çapında 300 milyondan fazla kripto para kullanıcısı vardı. Bu, dünya nüfusun yaklaşık %3,9’unun bir tür kripto para birimine sahip olduğu anlamına geliyor.

Netflix ve  Kripto Para Belgeselleri!

Dolandırıcıların hikayesini belgesel haline getirmeye devam Netflix, kripto paralara dair de heyecan verici yapımlara imza atı. İlk olarak Invented Anna, ardından Tinder Scammer ve şimdi de Trust No One: The Hunt for the Crypto King belgeselini duyuran Netflix, kripto para dünyasının en büyük dolandırıcılıklarından birine ışık tutmaya çalışıyor.

Kanada’da QuadrigaCX isimli bir kripto para borsasının geliştiricisi olan Gerald Cotten’i ele alan belgesel, ilginç bir kripto para hikayesini izleyici ile buluşturuyor.

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