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Sıcak Gelişme: Kripto Para Cüzdanına Erişilemiyor! Acil Bakıma Alındı!

Kripto para platformu acil bakıma alındı. Peki yatırımcıların varlıkları güvende mi?
16:40
11 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Merkezi olmayan uygulamalara erişim kolaylığı sağlayan ve farklı blockchainleri destekleyen cüzdana erişilemiyor. Kısa süre önce ekip tarafından yapılan duyuruya göre internet sitesi acil bakıma alındı. Binance köprüsünün hacklenmesinin ardından bugün QANX köprüsünden 1 milyon doların çalındığını duyurmuştuk. Ancak bu projedeki sorun daha farklı.

TokenPocket Kapandı Mı?

TokenPocket internet sitesine erişim sağlanılamıyor. Ekip kısa süre önce bir duyuru yayınlandı ve harekete geçtiklerini duyurdu. Yatırımcıların varlıklarının güvende olduğu söylenildi. Muhtemelen bir DDoS saldırısıyla karşı karşıya kalan cüzdan ilerleyen saatlerde yeniden aktif hale gelecektir. Duyuruda şunlar yazıyordu;

“TokenPocket’in resmi web sitesi tokenpocketpro’nun anormal bir trafik aldığını fark ettik. Teknik ekip acil durum bakımı yürütüyor. Teknik bakım süresi boyunca TokenPocket web sitesine normal şekilde erişilemeyecektir. TokenPocket web sitesi teknik bakımı kripto para güvenliğini etkilemeyecektir. Lütfen yetkili olduğunu iddia eden hiç kimseye güvenmeyin. Size özel mesaj atan herkes dolandırıcıdır! Özel anahtarı ve gizli kurtarma cümlesini kimseyle paylaşmayın, lütfen dikkatli olun! Rahatsızlık için özür dileriz!”

TokenPocket (TPT) ise yazı hazırlandığı sırada %7 düşüşle 0,00645 dolardan alıcı buluyor.

TokenPocket Nedir?

Mobil cihazınız veya bilgisayarınıza indirdiğini TokenPocket sayesinde kripto paralarınızı saklayabiliyorsunuz. Üstelik merkezi olmayan uygulamalara da uygulama ile kolay erişim sağlanabiliyor. 2018 yılındaki lansmanının ardından dünya genelinde 20 milyon kullanıcıya ulaşan TokenPocket Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, TRON, Polkadot, Kusama, Arbitrum, Optimism ve diğer Layer 2 halka blockchainleri destekliyor.

MetaMask benzeri mülkiyeti sahibine ait cüzdanlarda olduğu gibi özel anahtarınız sistem tarafından saklanmaz ve özel bilgilerinizi paylaşmadığınız sürece hack riskinizi minimuma indirmiş olursunuz. Ancak internet sitesinde devam eden sorundan dolayı bazı dolandırıcılar sosyal medya üzerinden size ulaşarak özel anahtar veya güvenlik kelimelerinizi göndermenizi talep edebilir. Bu süreçte kayıp yaşamamak için sizinle mail, mesaj veya farklı kanallardan iletişime geçenleri dikkate almamanız gerekiyor.

Google Play uygulaması bugüne kadar 1 milyonun üzerinde indirildi ve 20.000’e yakın kullanıcı TokenPocket cüzdanını yorumladı.

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