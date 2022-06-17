X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


  • CoinTürk
  •   Sıcak Gelişme: İflasın Eşiğindeki Three Arrows Capital Alarm Veriyor! İşte Detaylar!

Sıcak Gelişme: İflasın Eşiğindeki Three Arrows Capital Alarm Veriyor! İşte Detaylar!

Kripto para piyasalarındaki düşüş devam ederken, çoğu kripto şirketi de zor zamanlardan geçiyor. Three Arrows Capital, kripto paraların büyük oranda değer kaybı sonrası kripto para pozisyonlarından ötürü ciddi bir likidite problemi yaşamaya başlamıştı.
15:01
17 Haziran 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasalarındaki düşüş devam ederken, çoğu kripto şirketi de zor zamanlardan geçiyor. Three Arrows Capital, kripto paraların büyük oranda değer kaybı sonrası kripto para pozisyonlarından ötürü ciddi bir likidite problemi yaşamaya başlamıştı.

FTX, Deribit ve BitMEX, Pozisyonlarını Tasfiye Etti

 Önde gelen kaynaklar, FTX, Deribit ve BitMEX’in Three Arrows Capital’in pozisyonlarını tasfiye ettiğini söyledi. Kaynaklardan biri, Three Arrows’un BitMEX’e yaklaşık 6 milyon dolar borcu olduğunu iddia etti. Konuya aşina üç kişinin The Block’a verdiği demeçte, kripto para borsaları FTX, Deribit ve BitMEX, 3AC olarak bilinen kripto hedge fonunun marj çağrılarını karşılamamasının ardından geçtiğimiz hafta Three Arrows Capital’in pozisyonlarını tasfiye etti. Sonuç olarak, Singapur merkezli 3AC, BitMEX’e yaklaşık 6 milyon dolar borçlu olduğunu söyledi. Başka bir kaynak, FTX üzerindeki etkiyi “küçük” olarak nitelendirdi ve yatırımcıları arasında 3AC’yi sayan Deribit’in yalnızca “küçük” bir darbe aldığını söyledi. 2012 yılında eski sınıf arkadaşları Su Zhu ve Kyle Davies tarafından kurulan 3AC, büyüyerek en büyük ve en iyi bilinen kripto hedge fonlarından biri haline geldi. Ancak Terra ekosisteminin geçen ayki çöküşü, Terra’nın yerel tokeni LUNA’ya yaptığı yatırım neredeyse sıfıra düştüğü için 3AC için adeta kabus oldu.

Terra krizi ve ardından gelen kripto para piyasası türbülansı, 3AC’yi sarstı. Financial Times’ın Perşembe günkü haberine göre, hedge fonu aynı zamanda kripto platformu BlockFi’de marj çağrılarını karşılayamadı. Bir BitMEX sözcüsü The Block’a borsanın 3AC’nin pozisyonlarını tasfiye ettiğini doğruladı. Yetkililer, borç miktarı hakkında yorum yapmayı reddettiler ancak BitMEX’in hukuk departmanının bir sonraki adımlarda 3AC ile temas halinde olduğunu söylediler. Sözcü şu açıklamayı yaptı:

 Bu teminatlandırılmış bir borçtu ve herhangi bir müşteri fonu içermiyordu. Diğer şirketler gibi olmayacağız. Risk ve güçlü sermaye konusunda ödün vermeyeceğiz. Durum ne olursa olsun kullanıcılarımıza her gün güvenilir ve likit bir ticaret alanı sağlayarak bunu göstereceğiz.

Borsalardan Kritik Açıklama Geldi

Deribit’in CEO’su John Jansen, The Block’a  olayla ilgili önamli yorumlar yaptı. Yönetici, Three Arrows Capital’in Şubat 2020’den bu yana ana şirketlerinin hissedarı olduğunu doğruladı. Yöneticiye göre, piyasadaki gelişmeleri nedeniyle Deribit’in sıkıntı yaratacak borç içinde olan az sayıda net hesabı var. Bu borcun hiçbirinin şirkete geri ödenmemesi durumunda bile, şirket finansal olarak sağlıklı kalacak ve operasyonlar etkilenmeyecek. Bir FTX sözcüsü, borsanın “yasalar gerektirmediği sürece” bireysel müşteriler veya hesaplar hakkında yorum yapmadığını söyledi.

3AC’nin işlem gördüğü başka bir borsa olan Bitfinex’in sözcüsü, fonun tasfiye edilmek zorunda kalmadan pozisyonlarını zarara kapattığını söyledi. 3AC, Bitfinex platformundaki tüm fonlarını geri çekti ve Bitfinex herhangi bir kayıp yaşamadı. Ne 3AC ne de kurucuları Zhu ve Davies, mevcut durum hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Birkaç kişi The Block’a son günlerde kendilerine ulaşmaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını söyledi.Zhu, bu haftanın başlarında “ilgili taraflarla iletişim sürecindeyiz ve bunu çözmeye tamamen kararlıyız” diye tweet atmıştı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
İlgili Yazılar
İflas Haberlerinin Arttığı Dönemde Kripto Para Şirketinden 500 Milyon Dolarlık Hamle!
İflas Haberlerinin Arttığı Dönemde Kripto Para Şirketinden 500 Milyon Dolarlık Hamle!
Kripto Yatırımcıları Dikkat: Şimdi de Bu Platformu Kullanıyorlar!
Kripto Yatırımcıları Dikkat: Şimdi de Bu Platformu Kullanıyorlar!
Kripto Paralarda Çöküşün Fitilini Ateşleyen İsimden Tepki Çeken Çıkış: Dürüst Olun
Kripto Paralarda Çöküşün Fitilini Ateşleyen İsimden Tepki Çeken Çıkış: Dürüst Olun
Son Dakika: Bitcoin (BTC), 20.000 Doların Altına Geriledi! Kripto Para Piyasasında Son Durum!
Son Dakika: Bitcoin (BTC), 20.000 Doların Altına Geriledi! Kripto Para Piyasasında Son Durum!
Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti: Kripto Para Piyasasındaki Düşüş İvmesi Devam Edecek mi?
Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti: Kripto Para Piyasasındaki Düşüş İvmesi Devam Edecek mi?
Çöken Kripto Para Hedge Fonuyla İlgili Yeni Gelişme!
Çöken Kripto Para Hedge Fonuyla İlgili Yeni Gelişme!
12,8 Milyar Dolarlık Hırsızlık! Kripto Para Dolandırıcılarına Dikkat!
12,8 Milyar Dolarlık Hırsızlık! Kripto Para Dolandırıcılarına Dikkat!
Rusya Merkez Bankası Başkanından Bitcoin’e “Şartlı Yeşil Işık”
Rusya Merkez Bankası Başkanından Bitcoin’e “Şartlı Yeşil Işık”
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Lacoste NFT Koleksiyonu Çıkardı
NFT Piyasasında Solana Ağı İçin Tüm Merak Edilenler Cevap Buldu!
Ünlü İş Adamı Bill Gates Önemli Açıklamalarda Bulundu!
NFT Alanında Meta Şirketinden Önemli Bir Adım Daha!
Son Teknik Analizler
Altcoinlerde Son Durum: Solana, Avax, Cardano ve Ethereum Yorumları
MANA Token Grafik! Decentraland (MANA) Fiyat Tahminleri!
Cardano Fiyat Analizi: Bu Seviyenin Geçilmesi ADA’ya Ralli Getirebilir!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) Grafik! Fiyat Tahminleri!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: dYdX Söylentilerle Alakalı Açıklama Yaptı! DeFi Altcoin Risk Altında Mı?
Ünlü İsimden Dikkat Çeken DeFi Açıklaması!
DeFi Köprüsü! Bankacılık Devinden Önemli Kripto Para Adımı!
Sadece LUNA ve UST Değil! 28 Milyar Dolar Daha Eridi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022