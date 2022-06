Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasalarındaki düşüş devam ederken, çoğu kripto şirketi de zor zamanlardan geçiyor. Three Arrows Capital, kripto paraların büyük oranda değer kaybı sonrası kripto para pozisyonlarından ötürü ciddi bir likidite problemi yaşamaya başlamıştı.

FTX, Deribit ve BitMEX, Pozisyonlarını Tasfiye Etti

Önde gelen kaynaklar, FTX, Deribit ve BitMEX’in Three Arrows Capital’in pozisyonlarını tasfiye ettiğini söyledi. Kaynaklardan biri, Three Arrows’un BitMEX’e yaklaşık 6 milyon dolar borcu olduğunu iddia etti. Konuya aşina üç kişinin The Block’a verdiği demeçte, kripto para borsaları FTX, Deribit ve BitMEX, 3AC olarak bilinen kripto hedge fonunun marj çağrılarını karşılamamasının ardından geçtiğimiz hafta Three Arrows Capital’in pozisyonlarını tasfiye etti. Sonuç olarak, Singapur merkezli 3AC, BitMEX’e yaklaşık 6 milyon dolar borçlu olduğunu söyledi. Başka bir kaynak, FTX üzerindeki etkiyi “küçük” olarak nitelendirdi ve yatırımcıları arasında 3AC’yi sayan Deribit’in yalnızca “küçük” bir darbe aldığını söyledi. 2012 yılında eski sınıf arkadaşları Su Zhu ve Kyle Davies tarafından kurulan 3AC, büyüyerek en büyük ve en iyi bilinen kripto hedge fonlarından biri haline geldi. Ancak Terra ekosisteminin geçen ayki çöküşü, Terra’nın yerel tokeni LUNA’ya yaptığı yatırım neredeyse sıfıra düştüğü için 3AC için adeta kabus oldu.

Terra krizi ve ardından gelen kripto para piyasası türbülansı, 3AC’yi sarstı. Financial Times’ın Perşembe günkü haberine göre, hedge fonu aynı zamanda kripto platformu BlockFi’de marj çağrılarını karşılayamadı. Bir BitMEX sözcüsü The Block’a borsanın 3AC’nin pozisyonlarını tasfiye ettiğini doğruladı. Yetkililer, borç miktarı hakkında yorum yapmayı reddettiler ancak BitMEX’in hukuk departmanının bir sonraki adımlarda 3AC ile temas halinde olduğunu söylediler. Sözcü şu açıklamayı yaptı:

Bu teminatlandırılmış bir borçtu ve herhangi bir müşteri fonu içermiyordu. Diğer şirketler gibi olmayacağız. Risk ve güçlü sermaye konusunda ödün vermeyeceğiz. Durum ne olursa olsun kullanıcılarımıza her gün güvenilir ve likit bir ticaret alanı sağlayarak bunu göstereceğiz.

Borsalardan Kritik Açıklama Geldi

Deribit’in CEO’su John Jansen, The Block’a olayla ilgili önamli yorumlar yaptı. Yönetici, Three Arrows Capital’in Şubat 2020’den bu yana ana şirketlerinin hissedarı olduğunu doğruladı. Yöneticiye göre, piyasadaki gelişmeleri nedeniyle Deribit’in sıkıntı yaratacak borç içinde olan az sayıda net hesabı var. Bu borcun hiçbirinin şirkete geri ödenmemesi durumunda bile, şirket finansal olarak sağlıklı kalacak ve operasyonlar etkilenmeyecek. Bir FTX sözcüsü, borsanın “yasalar gerektirmediği sürece” bireysel müşteriler veya hesaplar hakkında yorum yapmadığını söyledi.

3AC’nin işlem gördüğü başka bir borsa olan Bitfinex’in sözcüsü, fonun tasfiye edilmek zorunda kalmadan pozisyonlarını zarara kapattığını söyledi. 3AC, Bitfinex platformundaki tüm fonlarını geri çekti ve Bitfinex herhangi bir kayıp yaşamadı. Ne 3AC ne de kurucuları Zhu ve Davies, mevcut durum hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Birkaç kişi The Block’a son günlerde kendilerine ulaşmaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını söyledi.Zhu, bu haftanın başlarında “ilgili taraflarla iletişim sürecindeyiz ve bunu çözmeye tamamen kararlıyız” diye tweet atmıştı.