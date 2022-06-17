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Kripto para sektörünün tarihinin en kötü dönemlerinden birine tanıklık etmesine rağmen, meme altcoin projeleri arasındaki rekabet giderek kızışıyor.

BabyDoge’den SHIB Kurucularına İlginç Suçlama

Önde gleen köpek temalı kripto para birimi BabyDoge, dün tweet aracılığıyla CoinMarketCap’in neredeyse bir yıl sonra dolaşımdaki arzını doğruladığını duyurdu. Duyurudan birkaç saat sonra BabyDoge, CoinMarketCap’ten aldıkları resmi onayın tekrar silindiğini ve projenin durumunun tekrar ”doğrulanmamış” olarak kabul edildiğini açıkladı. BabyDoge‘un arkasındaki ekip, bunda bir ”bit yeniği” olduğunu ve durumdan şüphelendiklerini belirtti. Projenin yöneticileri, öfkesini şu şekilde dile getirdi:

CoinMarketCap’in içinde tuhaf bir şeyler oluyor. Söylentiye göre, CMC kurucları, SHIB kurucuları ile aynı kişiler!

BabyDoge, somut verilere rağmen, CMC’de dolaşımdaki arzını ve piyasa değerini doğrulamak için çok uğraştığını iddia ediyor. BabyDoge Coin, şu anda Twitter platformunda en çok takip edilen kripto para birimlerinden biri. Altcoin ayrıca, yatırım sayısı bakımından diğer tüm köpek temalı kripto para birimlerini geride bıraktı. BabyDoge, bir yıl boyunca tutarlı bir şekilde yüzlerce istek gönderdikten sonra nihayet CoinMarketCap’ten doğrulama aldı, ancak maalesef birkaç saatlik onaydan sonra bu da tekrar başarısız oldu.

CoinMarketCap, Rekabeti Baltalıyor

BabyDoge ekibine göre, kripto para birimleri için dünyanın önde gelen fiyat takip platformunun bu tür tuhaf davranışlar sergilemesi, onları SHIB kurucuları ve CMC Kurucuları arasındaki bağlantıyla ilgili tüm sosyal medya platformlarında dolaşan söylentilerin doğru olabileceğini düşünmeye zorladı. Bunun nedeni, meme coin alanında ortaya çıkan rekabeti görmek istememeleri. Ancak BabyDoge, CMC’yi eleştiren tek proje değil. Crypto.com’un CEO’su Kris Marszalek, daha önce yanlış bilgi verdiği için CoinMarketCap’i birkaç kez eleştirdi.

Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük 17. kripto para birimi konumunda olan Shiba Inu, 2021 Ekim ayının sonundan bu yana elde ettiği kazanımların %-90.88’ini kaybetti. Düşüş eğilimi, küresel kripto pazarındaki sert satışın 13 Haziran’da kötüleşmesinden sonra ivme kazandı. Kripto para piyasası, 3 trilyon dolara ulaştığı Kasım 2021’den bu yana ilk kez 1 trilyon doların altına düştü. Shiba Inu, son dönemlerde bekleneni veremedi ancak ekosistemdeki güncellemeler, yeni projeler ve yatırımcı sayısındaki artış uzun vadede umutların sürdüğüne işaret ediyor.