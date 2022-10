Okuma Süresi: 3 Dakika

Shiba Inu (SHIB) yerinde saymaya devam ederken, ortaya çıkan yeni meme coin’ler piyasasın odak noktası olmaya devam ediyor.

Gokhshtein’den SHIB’e Destek!

Yakın zamanda piyasaya sürülen ve bir anda devasa oranda değer kazanan meme coin The Protocol (THE) piyasasının odak noktası olurken, gündemde kalmaya devam ediyor. Şunu unutmamak gerekir ki, kripto para sektöründe hızlı bir şekilde zengin olmanın yollarından biri aniden aya fırlayan meme coin’ler oldu. Yeni meme coin, SHIB ve DOGE’ye rakip olarak gösterilirken, önemli isimlerden de açıklamalar geliyor. Önde gelen bir kripto para birimi etkileyicisi olan Gokhshtein Media’nın kurucusu ve eski ABD Kongre adayı David Gokhshtein, THE’nın yalnızca bir hype olduğunu ve projeye ilgi duymadığını belirtti. Yakın tarihli bir tweet’te Gokhshtein, köpek temalı kripto para birimine bağlı kalacağını söyleyerek Shiba Inu’ya (SHIB) sonsuz desteğini dile getirdi. Gokhshtein, yeni başlatılan SHIB katili “THE” ile sıfır ilgisi olduğunu da sözlerine ekledi. Gokhshtein, “SHIB’e bağlı kalıyorum. THE ile hiç ilgilenmiyorum” dedi.

Piyasasın önde gelenleri meme coin’leri hedef alırken, Gokhshtein’in Shiba Inu’ya olan desteği son zamanlarda ivme kazandı. Yönetici, SHIB için olumlu tahminler yaparken, zor dönemlerde desteğini esirgemedi. Bu ayın başlarında Gokhshtein, bir sonraki boğa koşusunda Shiba Inu için bir “devasa bir ralli” öngördü. Siyasetçi, ayı piyasası bitince SHIB’in yeniden harekete geçeceğini yineledi. Tahmini yapmadan önce Gokhshtein, SHIB‘e yatırım yaptığını da dile getirmişti. Ünlü isim, “Meme coin’ler söz konusu olduğunda, SHIB’e güvenim sonsuz” ifadesini kullandı.

The Protocol (THE), SHIB’in Yolundan İlerliyor: Buterin Stratejisi!

THE Protocol, Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin tarafından yapılan bir öneriye dayanarak başlatılan ve bir anda büyük oranda değer kazanan bir meme coin. Buterin şaka yollu bir şekilde influencer’ların “The Protocol” adlı bir kripto para oluşturulması gerektiğini söyledi. Bazı girişimcilerin bu öneriyi ciddiye alması ve bir token projesi başlatmaya karar vermesi uzun sürmedi. Esas olarak Shiba Inu katili olarak anılan token, SHIB‘in yolunu izliyor. Tıpkı SHIB’de olduğu gibi, proje Buterin’e 100 milyon token hediye etti. Bu, Buterin’i en büyük token sahibi yapıyor.

THE’nin oluşturulmasından bu yana, meme coin’in değeri 18 Ekim 2022 Salı günü %1.000’in üzerinde olağanüstü bir artış gösterdi. Coingecko’dan alınan verilere göre, THE %5 düştü. THE, MEXC Global ve Bitget dahil olmak üzere en iyi kripto para borsalarında listelendi