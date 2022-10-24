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Türk Kripto Para Borsası Coinpara DevCon Bogotá’da

13:00
24 Ekim 2022
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 3 Dakika

Global finansal dönüşümünün Türkiye ayağındaki güvenilir noktası Coinpara borsası, geçtiğimiz ay içerisinde gerçekleşen iki önemli ve global etkinlikte yer aldı: TOKEN2049 ve DevCon Bogotá.

Her iki etkinlik de dünya çapında blok zinciri teknolojisi ile ilgilenen binlerce katılımcıya misafirlik ederek yılın en önemli etkinliklerinden ikisi oldular. Global bir vizyonla yerelleşmeyi hedefleyen Coinpara borsası da her iki etkinliğe de katılım göstererek yurt dışındaki projeleri, yatırım süreçlerini ve blok zinciri sektöründeki kitleleri yakından inceleme ve onlarla tanışma fırsatı buldu.

DevCon Bogotá Nedir? Devcon Neden Önemliydi?

DevCon, yaklaşık 7 yıl önce Ethereum Foundation tarafından organize edilmeye başlanan bir Developer Conference (Geliştirici Konferansı) olarak geçse de aslında yazılımcılardan iş geliştiricilerine, tasarımcılardan pazarlamacılara büyük bir topluluk buluşmasını temsil eder. Geçmişte Berlin, Londra, Şangay, Cancún, Prag, Osaka’da düzenlenen DevCon, 6. buluşmasını bu yıl Kolombiya’nın başkenti Bogotá’da gerçekleştirdi. Dünya çapından 4.000’den fazla katılımcıyı ağırlayan DevCon Bogotá, pandemiden sonra düzenlenen ilk DevCon olması ve uzun zamandır düzenlenememesi nedeniyle oldukça önem taşıyordu.

DevCon Bogotá’da Türk Rüzgarı Esti

Bu yılki DevCon’a Türkiye’den kalabalık bir ekip gitti. Türkiye’den katılımcıların yoğun olmasının yanı sıra konuşmacılar arasında tanıdık isimler de vardı. Ethereum Foundation’dan Kaan Uzdoğan, MakerDAO’dan Deniz Yılmaz, BuildGuild’den Eda Aktürk ve Ethylene Studio’dan Ulaş Erdoğan konuşmaları ile tüm dünyadaki Ethereum topluluklarına seslendiler. Konuşma başlıkları DAO’ların yönetişim sistemlerinden akıllı kontratlara, Web3 topluluklarından multikültürel eğitimlere kadar birbirinden farklı alanları içeriyordu. Aynı zamanda topluluk, DevCon’un gelecek yıl İstanbul’da olması adına görünürlükte bulunarak Türkiye’yi ve Türk Web3 topluluklarını globalde de temsil ettiler.

DevCon Bogotá’da Hangi Projeler Vardı?

DevCon Bogotá’da birbirinden önemli projeler yer alarak fikirlerini, amaçlarını ve hayallerini tüm dünyaya aktardılar. En göze çarpan isimler arasında Polygon Studios, Optimisim, Mina Protocol, Metamask, Lens Protocol, Gnosis Chain, Aztec, Chainlink ve ENS bulunuyordu. Yüzlerce farklı projeye ev sahipliği yapan bu üç günlük konferansta sıfır bilgi teknolojisi (Zero Knowledge), L2 Solutions (katman 2 çözümleri), dApps (merkeziyetsiz uygulamalar), Ethereum Merge (Ethereum Birleşmesi) gibi onlarca konuya değinildi. Coinpara ekibinin DevCon Bogotá özet videosunu buradan izleyebilir, global ekosistemde neler olup bittiğini özetlenen içerikte buluşabilirsiniz.

Coinpara Dünyayı Geziyor

28 – 29 Eylül’de Singapur’da düzenlenen TOKEN 2049’ta da yer alan Coinpara, DevCon Bogotá’ya da giderek globaldeki dinamikleri ve vizyonu Türk ekosistemine taşımayı amaçlıyor. Bir ay içerisinde iki farklı önemli ve büyük etkinliğe katılım göstererek Türk kripto para yatırımcıları için geliştirecekleri yeni özellikler ve yeni fikirler için çalışmaya başladı. Aynı zamanda Singapur’dan bir özet videosu hazırlayan Coinpara’nın TOKEN2049 özetine buradan erişebilirsiniz.

Güvenli ve kolay şekilde kripto para yatırımı yapmanızı sağlayan ve kendisini  “Türkiye’nin kripto para borsası” olarak tanımlayan Coinpara, yerel ve global birçok önemli etkinlikte yer alarak Türkiye’ye yepyeni bir borsa deneyimi sağlamak için çalıştıklarını ifade ediyor. Siz de Coinpara ile tanışmak ve Telegram topluluğunun bir parçası olmak için üye olabilirsiniz.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

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