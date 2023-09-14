Shiba Inu’nun (SHIB) yeni Layer-2 ölçeklendirme çözümü hızlı büyümesini sürdürüyor ve bu da gas fee işletmek için kullanılan altcoin’in stakinginde ani bir artışa yol açıyor. SHIB blockchain takipçisi Shibariumscan’in yeni verileri, Shibarium üzerindeki toplam işlem sayısının 2,5 milyonu aştığını, günlük işlem sayısının ise 200.000’in biraz üzerinde olduğunu ortaya koydu.

Shibarium’un, SHIB’e Etkileri!

Protokol, hizmetlerini kullanan 1,2 milyondan fazla benzersiz cüzdan adresine de sahip oldu. Ayrıca Shibarium’un kendi verilerine göre Kemik Shibaswap (BONE) miktarı 27,1 milyonun üzerine çıktı. Bu ayın başlarında Shibarium 1 milyondan fazla işlem ve cüzdan adresine ulaştı ve geliştirici Kaal Dhairya’nın Shibarium’un arkasındaki ekibin kendisini piyasadaki en iyi Layer-2 protokollerinden biri haline getirmeye kararlı olduğunu söylemesine neden oldu.

En hızlı ve en ucuz Layer 2 ağlarından biri olarak statümüzü elde ettik ve korumayı hedefliyoruz. Ayrıca bir yerlerde bazı insanların şebeke fiyatlarının çok düşük olmasından memnun olmadıklarını okudum, bu da beni güldürdü.

Shibarium’un Olumsuz Etkileri!

Ağustos ortasında piyasaya sürülen Shibarium, milyonlarca dolar değerindeki kripto para biriminin Ethereum (ETH) köprüsü üzerinde sıkışıp kalmasına neden olan yoğun kullanıcı faaliyeti akışını çevreleyen teknik sorunlar nedeniyle haftalar sonra geçici olarak çevrimdışı olmak zorunda kaldı.

Ancak proje, lider geliştirici Shytoshi Kusama’nın ağ trafiğindeki volatiliteye neden olduğu teknik sorunları bastıracağını söylediği yeni bir izleme sistemiyle tekrar çevrimiçi hale geldi. SHIB, yazı kaleme alındığında 0,000007 dolardan işlem görüyor. Gün içerisinde küçük bir artışla, BONE ise 0,832 dolardan hareket ediyor ve son 24 saatte de marjinal bir artış yaşadı. Sonuç olarak SHIB fiyatı küçük bir artışla işlem görüyor, BONE ise son 24 saatte marjinal bir artış yaşadı. Shibarium’un başlangıcından bu yana büyüme kaydetmesi ve gas ücretlerini düşürmesi, SHIB ve BONE kullanıcıları için olumlu bir gelişme olarak öne çıkıyor.