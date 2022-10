Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası zor bir dönemden geçerken, Shiba Inu (SHIB) tekrar tarih yazmak için elinden geleni ardına koymuyor.

SHIB Metaverse Projesi İlerliyor: Canyon

Shiba Inu, metaverse projesinin farklı bölümlerindeki eşsiz görselleri yayınlamaya devam ediyor. Rocket Pond ve WAGMI Temple için konsept çizimlerini yayınladıktan sonra, SHIB Canyon (Kanyon) için ilk konseptini paylaştı. Bugünkü bir blog gönderisine göre, Shiba Inu, konsept sanatını ve yaratıcı bakış açısını önemli bir girişim olarak görüyor. Rock Pond ve WAGMI Temple sanat eserlerine benzer şekilde, Canyon’un ilk konsepti de siyah beyaz olarak paylaşıldı. SHIB ekibi, yeni konsept için birçok yerden mimarı açıdan ilham aındığını ifade etti. Kanyonun ilk taslağı, New Mexico’daki Badlands, Arizona’daki Grand Canyon, Utah’daki Moab, Colorado’daki Mesa Verde, Nevada’daki Lake Tahoe ve Utah’daki Salt Flats dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ndeki birçok yerden ilham aldı. Ek olarak, bitki örtüsü ilhamı Desert Wildflowers, Thick Leaf Penstemon, Indian Paintbrush, Desert Phlox, Arizona Thistle gibi yerlerden alındı.

Ayrıca ekipler, sanat eserinde tasvir edilen fauna ilhamını Roadrunner, Giant Centipedes, Wren, Raven, Tarantulas, Lizards, hawks gibi yererden aldıklarını söyledi. Bu arada, Shiba Inu ekibi, 6 Ekim 2022’de resmi Shibtoken Discord grubunda, 17:00 – 20:00 saatleri arasında bir sohbet planladı. Canyon, SHIB: The Metaverse, Shiba Inu ve The Third Floor’un (TTF) geliştirilmesinin arkasındaki ekibin, projenin başarısı için durmaksızın çalıştığını gösteriyor. Ekip, metaverse’ün bazı mekanalrının konsept çizimlerinin yayınlanmasının yanı sıra, projeyi daha iyi yerlere taşıma misyonu ile yeni profesyonelleri de ekibine ekledi.

SHIB, Bu Seviyeyi Geçmeli!

Metaverse projesine yönelik yeni duyuru SHIB’in fiyatını etkiliyor olabilir, Meme coin, son 24 saatte %1,92 artarak an itibariyle 0,00001127 dolardan işlem görüyor. FXStreet anaistlerinden Tony Mabur’e göre, Shiba Inu fiyatı, Eylül ayının en yüksek seviyesi olan 0,0001393 dolar geçemediği sürece düşüş eğilimini sürdürecek.

Ancak, Fed’in faiz oranları, SEC’in baskısı ve sektöre zarar verecek regülasyon SHIB fiyatına yön veren faktörler arasına olacak. Shiba Inu meme coin imajından kurtulmaya çalışırken, küresel çapta ilgi görmeye devam ediyor. SHIB‘e yönelik kurumsal yatırım da bu süreçte kritik bir rol oynayabilir.