ETH dışında 2 altcoin için yükseliş görünümü kuvvet kazanıyor. Bu iki altcoinden biri olan LDO Coin kritik bölgeye ulaşabilir.

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Ethereum Shapella güncellemesi Merge’ün ikinci ayağını temsil ediyor ve ağ için önemli bir dönüm noktası. Ancak bu gelişme sadece ETH fiyatını etkilemiyor, aynı zamanda onunla bağlantılı bir altcoinin de pozitif performans göstermesini sağlıyor. Peki hangi altcoin için yükseliş görünümü güçlendi? Fiyat kaç dolara ulaşabilir? İşte detaylar.

LDO Coin Yorum

Lido DAO (LDO) fiyatı iki gün önce keskin bir sıçrama yaptı ve tüm zamanların en yüksek seviyesinden önceki son direnç alanına yaklaşıyor. LDO Coin Şubat ayında 3 dolarlık direnç alanının üstünde ikili tepe oluşturdu. Bu formasyon genelde düşüşe işaret eder. Öyle de oldu LDO Coin fiyatı daha sonra düştü, uzun vadeli 3 dolarlık direnç alanını doğruladı ve 14 Mart’ta uzun bir üst fitil oluşturdu. Şimdilik fiyat 2 ila 3 dolar arasındaki yatay aralığının ortasında işlem görüyor. Günlük RSI 50’nin üzerinde ve artmaya devam ettiği için mevcut aralıktan kopuş sinyalleri gönderiyor.

Eğer kırılma gerçekleşirse LDO Coin fiyatının 4,12 dolara doğru yükseldiğini görebiliriz. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada yeniden 30.300 dolar seviyesinin altına indi ve gün içinde test ettiği 31.000 dolar bölgesinden uzaklaştı.

LDO Coin Fiyat Tahmini

Artık ETH doğrulayıcıları stake için daha fazla motivasyona sahip. Ağdaki kilitli varlıklarını diledikleri zaman çekebilecekler. Fakat 32 ETH birikimi olmayan Ethereum kullanıcıları direkt olarak doğrulayıcı olamıyor. Bunun yerine ne yapıyor? RPL veya LDO aracılığıyla daha düşük ETH birikimlerini kilitleyip ağda doğrulayıcı görevi üstlenebiliyorlar. Yıllık yaklaşık %5 APY özellikle uzun vadede ETH fiyatının yükseleceğini düşünen yatırımcılar için son derece cazip bir tekliftir.

Fiyata dönecek olursak, altı saatlik zaman diliminde yapılan teknik analiz, Nisan ayı için LDO Coin’in yükseleceğini gösteriyor. Bunun ana nedeni, azalan bir direnç çizgisinden kopuş ve bunun destek olarak doğrulanmasıdır. Hareket, 50’nin üzerinde bir RSI kırılmasıyla birleştirilerek meşruiyetini artırdı. Peki olumsuz senaryoda ne olacak? Bu ihtimalde LDO Coin fiyatı 2 dolara düşecektir. Sonuç olarak, en olası LDO fiyat tahmini 3 dolar direnç alanına koşu ve ardından yukarı yönlü kırılmayla 4,12 dolar testidir. Öte yandan, 2,80 dolar bölgesinden gelecek ret olumsuz senaryoyu devreye sokabilir.