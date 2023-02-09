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Bugün erken saatlerde Coinbase’in kurucu ortağı ve CEO’su Brian Armstrong, takipçilerine SEC’in ABD’de bireysel müşteriler noktasında staking hizmetlerinin durdurulması yönünde kararlar alabileceği duyumlarının geldiğini söyledi.

Staking’ler Duracak Mı?

Elde edilen bilgilere göre Armstrong son Twitter gönderisinde “Umarım durum böyle değildir, çünkü bunun olmasına izin verilirse ABD için korkunç bir yol olacağına inanıyorum” sözlerini kullandı.

Buna ek olarak teknoloji girişimcisi, staking‘in kriptoda önemli bir yenilik olduğunu da açıklıyor. “Kullanıcıların açık kripto ağlarının işletilmesine doğrudan katılmalarını sağlıyor” diyen Armstrong, stake etmenin ölçeklenebilirlik, artan güvenlik ve azaltılmış karbon ayak izi dahil olmak üzere alana birçok olumlu gelişme getirdiğini de sözlerine ekliyor. Yeni başlayanlar için staking, kullanıcıların bir blok zincirinin işleyişini desteklemeye yardımcı olmak için önceden belirlenmiş bir süre boyunca kriptoyu kilitlemesi olarak tanımlanabilir.

Armstrong ayrıca SEC’in bu tür bir yaptırım düzenlemesinin işe yaramadığına inanıyor ve ayrıca Ethereum‘un stake modelinin ETH’yi neden bir menkul kıymet haline getirmediğine dair bir makaleden de bahsediyor. Bu noktada CEO şu sözleri kullanıyor:

Yeni teknolojilerin ABD’de gelişmesinin teşvik edildiğinden ve net kuralların olmaması nedeniyle engellenmediğinden emin olmamız gerekiyor. Finansal hizmetler ve Web3 söz konusu olduğunda, bu yeteneklerin ABD’de geliştirilmesi bir ulusal güvenlik meselesidir.

“ETH Staking Sorunludur”

Ancak Armstrong’un paylaşımı bazıları tarafından alaycı ifadelerle karşılandı. Özellikle de Input Output Global’in kurucusu Charles Hoskinson eleştirilerini dile getirdi. Hoskinson, “Ethereum stake etmek sorunludur,” diye açıklamalarına başladı. Hoskinson, getiri elde etmek için varlıklarını geçici olarak bir başkasına vermenin düzenlenmiş ürünlere çok benzediğini savundu ve “Öte yandan, gözetim altında olmayan likit stake etme, 13 yıldır kullandığımız madencilik havuzlarına benziyor.” sözlerini kullandı.

Hoskinson fonları kilitlemenin, merkezileşmeyi teşvik etmenin ve zayıf protokol tasarımının tüm sektöre zarar verdiği görüşünde. Hoskinson yorumlarını “Tüm proof of stake protokollerinin, operasyon ve tasarımın gerçekleri hakkındaki temel bir yanlış anlama nedeniyle bir arada toplanması üzücü.” sözleri ile bitirdi.