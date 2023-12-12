Sats (1000SATS) Coin Nedir?

BRC-20 token’i Sats (1000SATS) en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) mucidi Satoshi Nakamoto’ya saygı göstermek amacıyla çıkarılmış bir altcoin olarak öne çıkıyor. Bu yazımızda son olarak dev kripto para borsası Binance‘de listelenen Sats nedir, 1000SATS coin nedir, 1000SATS coin nasıl alınır gibi birçok sorunun yanıtını bulabilirsiniz.

Sats Nedir?

Sats, anonim bir ekip tarafından piyasaya sürülen, Bitcoin’in anonim mucidi Satoshi Nakamoto’ya saygı göstermek amacıyla çıkarılmış bir token’dir. Sats, Bitcoin’in en küçük birimi olan Satoshi’nin kısaltmasıdır. Bir Satoshi 0.00000001 BTC’ye eşittir. 1000SATS ise Satoshi’nin bin katıdır.

1000SATS bir tür BRC-20 token’idir. Bilindiği üzere BRC-20 token standardı, Bitcoin Blockchain’i üzerinde NFT’lerin basılmasını ve aktarılmasını sağlamak için ordinal’lerin kullanıldığı deneysel bir token standardıdır. BRC-20 token standardı, tamamen Ethereum (ETH) ve diğer EVM Blockchain’lerindeki ERC-20 token standardına benzemektedir.

1000SATS Coin Yorum

1000SATS coin, arzı 2.1 trilyon adet ile sınırlandırılmış bir BRC-20 token’idir. BRC-20 token’leri, Bitcoin ordinal’leri aracılığıyla Satoshi’ler üzerinde JSON yazıları aracılığıyla oluşturulur. 1000SATS için de aynı durum söz konusudur.

BRC-20 token’in temel özelliklerini tanımlayan JSON ile akıllı sözleşme token’lerine benzerler. Bununla birlikte, koşulların değiştirilebildiği akıllı sözleşmelerin aksine, ordinal’ler doğrudan bir Satoshi’ye yazıldıkları için değişmezdir ve bu nedenle herhangi bir taraf tarafından değiştirilemezler.

1000SATS coin, diğer BRC-20 token’leri gibi Bitcoin’in popülerliğinden ve prestijinden faydalanmanın yanı sıra, Bitcoin ağının güvenliğini ve merkezsizliğini de kullanır ve tıpkı diğer kripto paralar gibi eşten eşe transfer edilebilmektedir.

BRC-20 token’leri sıradan token’ler gibi işlev görse de, neredeyse farklı bir arka uç teknolojisi tarafından desteklenir ve tamamen farklı bir şekilde oluşturulur. BRC-20 token’leri, bir ordinal cüzdanının oluşturulmasının ardından BRC-20 token’leri serbestçe basabileceği Bitcoin topluluğu tarafından basılır. Genellikle bir arz limiti bulunur ve toplam basım toplam arzı aşamaz.

1000SATS Coin Nasıl Alınır?

1000SATS Coin, ürettiği işlem hacmi ile dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance‘den güvenle alınıp satılabilmektedir. 1000SATS coin, 12 Aralık 2023 tarihinde Binance’de listelenmiştir ve 1000SATS/USDT, 1000SATS/FDUSD ve 1000SATS/TRY işlem paritelerinde alınıp satılmaktadır.

1000SATS alabilmek için (yoksa) öncelikle Binance borsasına üye olmak gerekmektedir. Üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından Binance’deki hesap cüzdanına kripto para veya Türk lirası gibi fiat para transfer edilmelidir. Transferin tamamlanmasının ardından yukarıdaki üç paritende de 1000SATS coin satın alınabilir.

Binance‘de 1000SATS/USDT işlem paritesinden satın alım yapmak için öncelikle bu işlem paritesinin arayüzüne gidilmelidir. İşlem paritesi arayüzündeki limit sekmesinden belirtilen alana satın alınmak istenen miktar girilir. Miktarın girilmesinin ardından 1000SATS Al emri ile satın alma işlemi tamamlanmış olur.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.