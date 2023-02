Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto analitik firması Santiment, son dönemlerde balina etkinliğinde önemli artışlar kaydedilen iki kripto para birimine ilişkin çeşitli verileri paylaştı ve güncel metriklere dikkat çekti. Cardano (ADA) ve The Sandbox’da balina etkinliğindeki artışa işaret eden Santiment, söz konusu artışın perde arkasına dikkat çekti.

Santiment, Balina Etkinliğindeki Artışa Dikkat Çekti

Cardano (ADA) ve The Sandbox‘da (SAND) balina etkinliğindeki artışa ilişkin çeşitli verileri paylaşan Santiment, Cardano adına Şubat ayının başlarına işaret etti. Santiment’in paylaştığı verilere göre portföyünde en az 100.000 dolar değerinde ADA bulunduran adreslerin etkinliğinde Şubat ayının başlarından bu yana büyük bir artış kaydedildi. Ayrıca Santiment, Cardano’nun son dönemlerde kurumsal yatırımcılar tarafındaki benimsenme oranının da yükselişte olduğunu belirtti. Öte yandan balina etkinliğinde önemli bir artış gözlenen bir diğer kripto varlık ise The Sandbox’ın yerel kripto para birimi SAND oldu. Santiment’e göre Pazar günü The Sandbox, son üç ayda balina işlemlerinde üçüncü en büyük artışını gördü.

Balina etkinliğindeki artışın yükseliş beklentisini arttırmasına karşın Santiment, mevcut durumda kripto para piyasasının da yeniden düşüşe geçme durumunda bu iki kripto para biriminde yakın vadeli düzeltme hareketleri de kaydedilebileceğini ifade ederek kripto para yatırımcılarını uyardı.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), güne düşüş ile başladı ve kaydettiği son değer kayıplarının ardından 24.100 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Ethereum (ETH) ise 1.640 dolar fiyat seviyelerine geri çekilirken, kripto para piyasasının toplam değeri de gün içerisindeki düşüşün etkisiyle 1,08 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Ayrıca Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 130 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.