Sam Bankman-Fried’ı temsil eden avukatlar eski FTX CEO’sunun kefaletinin iddia edildiği gibi tanık tahrifatı değil, “Birinci Değişiklik haklarını kullanmasına misilleme olarak” iptal edildiğini iddia eden bir temyiz başvurusunda bulundular. Temyiz başvurusu, keşif materyallerine yetersiz erişim ve kısıtlı süreler nedeniyle Bankman-Fried’in adil bir savunma yapma hakkını savunuyor.

Temyiz Başvurusu Neleri Kapsıyor?

25 Ağustos’ta Amerika Birleşik Devletleri İkinci Daire Temyiz Mahkemesi’ne başvuran SBF’nin hukuk ekibi, Ekim ayındaki duruşmasından önce serbest bırakılmasını talep etti. Avukatlarına göre Yargıç Lewis Kaplan 11 Ağustos’ta SBF’nin kefaletini iptal ederek basına konuşma ve eski Alameda Research CEO’su Caroline Ellison hakkında bilgi yayınlama eylemlerinin Birinci Değişiklik haklarının bir parçası olduğunu iddia ederek “uygunsuz” davrandı.

Temyiz başvurusuna göre SBF’nin avukatları eski FTX CEO’sunun The New York Times muhabirlerine konuşarak Ellison’a yönelik “gözdağı veya tehdit” biçimini sorguladı ve bu da bazı özel günlüklerinin bir makalede yayınlanmasına neden oldu. New York Times davada kendi başvurusunu sunarak kamunun bu bilgilerde “meşru bir menfaat” olduğunu iddia etti ve benzer İlk Değişiklik kaygılarına atıfta bulundu.

25 Ağustos’ta yapılan temyiz başvurusunda, “Mevcut içtihat uyarınca, Bay Bankman-Fried’in Times muhabiriyle iletişimi, Birinci Değişiklik kapsamında korunan bir faaliyettir.” denildi. “Ne Hükümet ne de duruşma mahkemesi, bir sanığın bir gazeteciye haber değeri taşıyan bilgiler vermesinin tanık değiştirme olarak yorumlandığı herhangi bir içtihada atıfta bulunmamıştır ve savunma da bu içtihattan haberdar değildir.”

Avukatlara Göre İzinler Yetersiz

Temyiz başvurusu, ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde Bankman-Fried’ın Brooklyn’deki Metropolitan Gözaltı Merkezi’nde tutulması nedeniyle ceza davasından önce keşif materyallerine erişiminin yetersiz olduğunu iddia eden bir dosya üzerine inşa edildi. SBF’nin 3 Ekim’de başlaması planlanan ilk duruşmasına kadar yaklaşık beş haftası var ve Adalet Bakanlığı mahkeme tarihinden önce milyonlarca sayfalık keşif dosyası hazırladı.

Kaplan, 48 saat önceden haber vermek kaydıyla SBF’nin avukatlarıyla birlikte adliyedeki bir hücre bloğuna erişimine izin veren hükümleri zaten onaylamıştı. Ancak Bankman-Fried’ın avukatları, duruşmadan önceki kısıtlı süre ve incelenmesi gereken bilgi miktarı göz önüne alındığında bu kolaylıkları yetersiz olarak nitelendirdi.

Bankman-Fried Ekim ayında FTX ve Alameda’da dolandırıcılık ve müşteri fonlarının kötüye kullanılması iddialarıyla ilgili yedi suçtan yargılanacak. Mart 2024’te eski CEO’nun beş suçlamayla karşı karşıya kalacağı bir başka duruşma daha yapılacak.