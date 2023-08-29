Çin’in borçlu emlak şirketi Evergrande Group, ABD’de iflas başvurusunda bulunurken birçok kişi bunun küresel ekonomiyi ve kripto para birimlerini nasıl etkileyeceği konusunda endişeli. Bu durum dünyadaki en büyük borç bataklarından birini temsil ediyor ve oldukça büyük sonuçları olacak.

Bununla birlikte, Çin’in emlak devinin iflas haberi kripto alanında da endişeye neden oldu ve bu durum şaşırtıcı değil. Birçok kişi Evergrande’nin çöküşünün finansal piyasalarda zaten savunmasız olan kripto varlıklar için zincirleme bir etkiye neden olacağından korkarken, artan kripto volatilitesi yatırımcılar için umut ışığı olabilir.

Piyasa Belirsizliği ve Volatilite

Evergrande gibi önemli bir finansal oyuncunun çöküşü, kripto para birimleri de dahil olmak üzere tüm varlık sınıflarında belirsizlik ve dalgalanma yaratabilir ve kripto piyasasının değişken olduğu inkar edilemez. Bu durum Bitcoin için bile geçerli, Çin’le ilgili endişeler riskten kaçışa yol açtığı için kripto para birimleri düşüyor ve önde gelen analistler, kripto piyasasındaki gerilemenin büyük bir sorun olmadığını bildiriyor. Ancak, yatırımcılar hala kripto fonlarını tasfiye etmek için acele ediyor, bunun nedeni muhtemelen Çin’deki krizin dünya çapındaki en büyük finansal dengeyi bozma korkusu.

Yatırımcılar ya geleneksel piyasalara karşı bir koruma olarak kripto para birimlerine kaçabilir ya da başka yerlerdeki kayıplarını karşılamak için kripto varlıklarını satabilir. Buna ek olarak volatilite, profesyonel yatırımcılar tarafından toparlanma sırasında satış yaparak ve dip seviyeleri satın alarak kar elde etmek için kullanılıyor. Bitcoin madencileri ise kripto para için madencilik yapmak giderek zorlaşsa da fonlarını ellerinde tutmaya devam ediyor.

Likidite Sıkışıklığı

Evergrande’nin çöküşü kredi piyasalarının sıkılaşmasına yol açarsa likidite kıtlaşabilir. Kripto para piyasası kayıpları karşılamak veya teminat çağrılarını karşılamak için toplu olarak likide edilerek geçici bir fiyat düşüşüne neden olabilir. Piyasanın en değerli stablecoin şirketlerinden biri olan Tether için ortaya atılan iddia hiç iç açıcı değil.

Tether Asya’da oldukça aktif ve USDT‘nin desteğinin bir kısmının Evergrande ticari kâğıdı olacağına dair bazı endişeler var. Bu nedenle, Evergrande’deki çöküş Tether ve bir bütün olarak piyasa için kötü bir haber olacaktır. Tether geçtiğimiz günlerde elinde Evergrande kağıdı bulunmadığını belirten bir açıklama yayınlamış olsa da bu Evergrande ile ilgili risklerden tamamen muaf olduğu anlamına gelmiyor. Nihayetinde bu durum sektörde daha geniş çaplı bir likidite krizine neden olabilir.

Çin’in Kripto Piyasası Üzerindeki Etkisi

Evergrande’nin çöküşünün Çin ekonomisi için hassas bir zamanda meydana geldiği inkar edilemez. Çöküşün yarattığı etki şimdiden bankaları, küçük tedarikçileri ve hatta Evergrande’nin borcuna maruz kalan dünya çapındaki piyasaları etkiledi. Evergrande’nin Çinli bir şirket olduğu düşünüldüğünde, çöküşünün Çin’deki kripto piyasası için özel etkileri olabilir.

Bu etkiler, Tether’in varlıklarıyla ilgili endişelerden ve kriptonun daha geniş pazardaki gerilemelere karşı savunmasız olmasından kaynaklanıyor. Çin’in kripto paralarla olan karmaşık ilişkisi göz önüne alındığında herhangi bir finansal istikrarsızlık ülke içinde kriptoların benimsenmesini veya ticaretini etkileyen düzenleyici değişikliklere yol açabilir. Evergrande’nin yaşadığı zorlukların Çin hisse senetlerinin küresel piyasalarda satışına ilişkin çok daha büyük bir dizi sorunun parçası olduğu açıktır.

Makroekonomik Değerlendirme

Evergrande’nin çöküşü şirketten başka bir şeyle ilgili değilmiş gibi görünse de bundan daha fazlası var. Çin dünyanın önde gelen ekonomilerinden biri ve Evergrande de Çin ekonomisinin en büyük şirketlerinden biri. Bu nedenle, yaşanan çöküş önemli makroekonomik sonuçlar doğuruyor. Eğer daha geniş çaplı bir ekonomik gerileme yaşanacak olursa, kripto paralar “güvenli liman” varlığı olarak fayda sağlayabilir. Sınırlı arzları ve ulusal hükümetlere bağımlı olmamaları nedeniyle kripto varlıklar kriz zamanlarında kilit öneme sahip olabilir.

Başka bir deyişle, çaresizlik zamanlarında liderler ve geliştiriciler, kutunun dışında düşünmeye ve etkili ve benzersiz çözümler üretmeye teşvik edilir. Örneğin Bitcoin bir krizin ardından doğdu ve kripto piyasası geleneksel ekonomiye bir alternatif olarak geliştirildi. Ekonominin genelinde meydana gelen olayların kripto piyasalarını gerçekten tehdit edip etmeyeceğini söylemek zor. Küresel bir ekonomik yavaşlama ideal olarak kripto para birimlerinin fiyatını önemli ölçüde etkilememeli ve kripto spekülatif bir varlık olarak görülmelidir.

Bu nedenle Evergrande’nin çöküşü kripto piyasası için bir fırsat olabilir. Bu geleneksel yapıların çökmesi ve geleneksel ve kripto ekonomileri arasında bir ayrımı teşvik etmesi, merkezi olmayan finans çözümlerine olan ilgiyi hızlandırabilir.