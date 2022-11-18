Rusya'dan gelen son haberler kripto paralarla ilgili bazı şeylerin yasallaşması yolunda önemli adımlar atıldığını tüm kripto para dünyasına gösterdi.

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Hükümetin baş kripto mevzuatı mimarının 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girebilecek bir yasa tasarısı hazırladığını duyurmasının ardından Rusya nihayet kripto madenciliğini yasallaştırabilir. RIA Novosti’ye konuşan Devlet Duması Mali Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoly Aksakov, tasarının önümüzdeki ay parlamentoda okunacağını belirtti. Tasarının, daha önce benzer bir teklifi geri çevirmiş olan milletvekilleri tarafından onaylanması gerekecek.

Tasarıyı Bekleyen Zorlu Süreç

Tasarının hem birinci hem de ikinci okumadan geçmesi gerekecek, ancak Aksakov tasarının 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girmesini planladığımız için iki okumanın Aralık ayında yapılabileceğini belirtti.

Bu yılın başlarında kripto madenciliğini yasallaştırmaya yönelik bir önceki girişim, milletvekilleri tarafından oylandıktan sonra başarısız olmuştu. Bu tasarıyı eleştirenler, aceleye getirildiğini ve birçok alanda eksik olduğunu iddia etmişlerdi.

Ancak bu tasarı farklı olabilir. Daha önceki teklif bir grup muhalefet milletvekili tarafından başlatılmıştı. Yeni tasarı doğrudan hükümet tarafından desteklenmese de, Aksakov gibi isimlerin tasarının bir araya getirilmesinde etkili olması, tasarının Duma’dan geçişini kolaylaştırabilir. Aksakov tasarının bugün mecliste milletvekillerine gösterileceğini belirtti. Oylamaların önümüzdeki haftalarda yapılması bekleniyor.

Bununla birlikte, tasarının şartlarında bir dizi uzlaşma önleminin çalışıldığını da belirtti. Kripto şüphecisi Merkez Bankası, kriptonun benimsenmesine şiddetle karşı çıkmaya devam ediyor ve Çin tarzı tam bir yasağı tercih edeceğini belirtti.

Sonuç olarak, tasarı, şirketlerin Rus topraklarında kripto madenciliği operasyonları yürütmelerine izin vermeyi öneriyor gibi görünüyor, tabii madencilik yaptıkları kripto paraların Rus ekonomisine girmesine izin vermedikleri sürece.

Rusya Kripto Madenciliği “Havuzu” Oluşturacak

Aksakov’un açıklamasına göre tasarı ayrıca, onaylanmış bireysel ve endüstriyel madencilerden oluşan bir havuz oluşturulmasını öneriyor. Bu havuz, hükümet tarafından atanan organlar tarafından düzenlenecek.

Milletvekili, madencilik yoluyla elde edilen tokenlerin Rus finansal altyapısı kullanılmadan satışa tabi olacağını açıkladı. Ancak Aksakov, Moskova’nın işlemlerin deneysel bir yasal sistem altında yürütülebileceği bir sanal alan yaratmak istediğini de sözlerine ekledi. Bu alanla ilgili ayrıntıların daha sonraki bir tarihte sunulacak ikinci bir yasa taslağında yer alacağını belirtti.

Bir dizi Rus bakanlığı kripto madencilerini vergilendirmeye başlamak isterken, bir dizi önemli enerji firması da kaynaklarını token madenciliği için kullanmak istediklerini belirtti.

Aksakov şunları söyledi: