Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Rusya’dan Kripto Paraları Uçurabilecek Dev Hamle: Yasallaşıyor!

Rusya'dan gelen son haberler kripto paralarla ilgili bazı şeylerin yasallaşması yolunda önemli adımlar atıldığını tüm kripto para dünyasına gösterdi.
21:00
18 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hükümetin baş kripto mevzuatı mimarının 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girebilecek bir yasa tasarısı hazırladığını duyurmasının ardından Rusya nihayet kripto madenciliğini yasallaştırabilir. RIA Novosti’ye konuşan Devlet Duması Mali Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoly Aksakov, tasarının önümüzdeki ay parlamentoda okunacağını belirtti. Tasarının, daha önce benzer bir teklifi geri çevirmiş olan milletvekilleri tarafından onaylanması gerekecek.

Tasarıyı Bekleyen Zorlu Süreç

Tasarının hem birinci hem de ikinci okumadan geçmesi gerekecek, ancak Aksakov tasarının 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girmesini planladığımız için iki okumanın Aralık ayında yapılabileceğini belirtti.

Bu yılın başlarında kripto madenciliğini yasallaştırmaya yönelik bir önceki girişim, milletvekilleri tarafından oylandıktan sonra başarısız olmuştu. Bu tasarıyı eleştirenler, aceleye getirildiğini ve birçok alanda eksik olduğunu iddia etmişlerdi.

Ancak bu tasarı farklı olabilir. Daha önceki teklif bir grup muhalefet milletvekili tarafından başlatılmıştı. Yeni tasarı doğrudan hükümet tarafından desteklenmese de, Aksakov gibi isimlerin tasarının bir araya getirilmesinde etkili olması, tasarının Duma’dan geçişini kolaylaştırabilir. Aksakov tasarının bugün mecliste milletvekillerine gösterileceğini belirtti. Oylamaların önümüzdeki haftalarda yapılması bekleniyor.

Bununla birlikte, tasarının şartlarında bir dizi uzlaşma önleminin çalışıldığını da belirtti. Kripto şüphecisi Merkez Bankası, kriptonun benimsenmesine şiddetle karşı çıkmaya devam ediyor ve Çin tarzı tam bir yasağı tercih edeceğini belirtti.

Sonuç olarak, tasarı, şirketlerin Rus topraklarında kripto madenciliği operasyonları yürütmelerine izin vermeyi öneriyor gibi görünüyor, tabii madencilik yaptıkları kripto paraların Rus ekonomisine girmesine izin vermedikleri sürece.

Rusya Kripto Madenciliği “Havuzu” Oluşturacak

Aksakov’un açıklamasına göre tasarı ayrıca, onaylanmış bireysel ve endüstriyel madencilerden oluşan bir havuz oluşturulmasını öneriyor. Bu havuz, hükümet tarafından atanan organlar tarafından düzenlenecek.

Milletvekili, madencilik yoluyla elde edilen tokenlerin Rus finansal altyapısı kullanılmadan satışa tabi olacağını açıkladı. Ancak Aksakov, Moskova’nın işlemlerin deneysel bir yasal sistem altında yürütülebileceği bir sanal alan yaratmak istediğini de sözlerine ekledi. Bu alanla ilgili ayrıntıların daha sonraki bir tarihte sunulacak ikinci bir yasa taslağında yer alacağını belirtti.

Bir dizi Rus bakanlığı kripto madencilerini vergilendirmeye başlamak isterken, bir dizi önemli enerji firması da kaynaklarını token madenciliği için kullanmak istediklerini belirtti.

Aksakov şunları söyledi:

Madencilikle ilgili bir yasanın kabul edilmesi, bu faaliyet biçimini yasal sektöre taşıyacak. Ayrıca Rusya’da dijital para birimlerinin çıkarılması ve dolaşımıyla ilgili konuların kapsamlı bir şekilde düzenlenmesine de yardımcı olacak.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
Ünlü Platformdan Kritik Yıl Sonu Raporu: Bu Altcoin’i Radarınıza Alın!
Ünlü Platformdan Kritik Yıl Sonu Raporu: Bu Altcoin’i Radarınıza Alın!
Tecrübeli Analistten Uyarı: Bitcoin Düşerse Bu 3 Altcoin Çöker
Tecrübeli Analistten Uyarı: Bitcoin Düşerse Bu 3 Altcoin Çöker
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Son Dakika: SEC 2 Kripto Para İçin İşlem Başlattı! Uyarıyoruz!
Son Dakika: SEC 2 Kripto Para İçin İşlem Başlattı! Uyarıyoruz!
FTX’e Rağmen Aptos (APT) ve Solana (SOL) Alınır Mı?
FTX’e Rağmen Aptos (APT) ve Solana (SOL) Alınır Mı?
İkinci FTX Olmayacağız! Popüler Kripto Para Borsası İddiaları Reddetti!
İkinci FTX Olmayacağız! Popüler Kripto Para Borsası İddiaları Reddetti!
Son Dakika: Dünyanın En Büyüğü Kriptoya Giriyor! Evet Kaosa Rağmen!
Son Dakika: Dünyanın En Büyüğü Kriptoya Giriyor! Evet Kaosa Rağmen!
Kripto Para Düşüşü Bitti Mi? Bitcoin ve Altcoinlerde Son Durum!
Kripto Para Düşüşü Bitti Mi? Bitcoin ve Altcoinlerde Son Durum!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Güncel NFT Haberleri
Sony’den Oyun Sektörüne Yeni Bir Hamle Geldi; PlayStation İçin NFT Patenti Alındı!
2022 FIFA Dünya Kupası Öncesi Bir Çok Marka NFT Piyasasında Hareketlilik Yaşatıyor!
Steve Jobs’un 200 Bin Dolara Satılan Sandaletleri; Nike’ın Blockchain Sektöründe Ses Getirecek Adımları!
Nike, Bu Kripto Projesiyle Ortaklığını Duyurdu! Fiyatı Hızla Artabilir!
NFT’ler Yatırım Aracı Mıdır?
Güncel DEFI Gelişmeleri
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022