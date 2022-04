Türkiye’nin ve Dünya’nın ilk rock konseptli NFT ve metaverse topluluğu olan Rock’n’Verse, devasa bir çekiliş yapıyor! Bu çekilişle toplamda yaklaşık 8,35 ETH değerinde olan 56 NFT’nin 25 yeni sahibine verilmesi planlanıyor. Sloganları wagri yani we are gonna rock it olan bu ekip, dünyayı sallamaya geliyor! Artık beklenen gün geldi çattı ve çekilişler bugün başlıyor. Çekilişler bir hafta boyunca sürecek ve NFT kazananlar diğer günler de çekilişlere de katılabilecek.

İlgili 56 NFT’den oluşan sepette; 6 adet Ninja Squad, 6 adet Ninja Mfer, 6 adet Fluffy Polar Bears, 1 adet Coniun Pass, 5 Adet GobzPunks, 2 adet Peaceful Toadz, 1 adet Choadz, 4 adet San Coiffure Ladies, 2 adet The Long Lost, 6 adet Uncool Cats, 10 adet Gobz, 1 adet Metafan Genesis, 3 adet House of Legends, 1 adet The Mike Tyson, 1 adet Kanati Editions ve 1 adet Fanepack Collection NFT’si bulunuyor. Toplamda bu NFT’ler yaklaşık 8,35 Ethereum (ETH) yani 360.000 TL yapıyor!

Katılmak İçin Ne Yapmalı?

Katılmak isteyenlerin, Rock’n’verse’ün dün Twitter’da paylaştığı gönderiyi retweetlemesi, rocknverse ve onuratam hesaplarını takip etmesi, yoruma wagri hashtagiyle bir arkadaşını etiketlemesi gerekiyor. Bunun yanı sıra bu muhteşem çekilişin son şartı Rock’n’Verse grubunun giderek büyüyen ve etkinlikleriyle katılımcıların ruhunu doyuran discord kanalında bulunmak ve burada 2. seviyeye ulaşmak. Bilindiği üzere ne yazık ki bu tarz çekilişlerde bot hesaplarla katılımlar olabiliyor ve dolayısıyla ekip, bunları eleyerek NFT’leri yeni sahiplerine adaletli bir şekilde ulaştırmak için bu akıllı eleme yolunu tercih ediyor.

Rock’n’Verse ekibi, konu hakkında paylaştığı videoda bahsettiği gibi sosyal medyada takipçi artışı, reklam verme veya influencerlarla anlaşarak bir tanıtım gerçekleştirmek istemiyor. Bunun yerine ekip, topluluğa katılanlar arasında düzenlenen giveawaylerle hem adından söz ettiriyor hem de katılımcıların kazanç sağlamasına yardımcı oluyor.

Bu Ekip Hiç Durmuyor!

Ekip, daha önce de NFT çekilişleri yapmıştı ve whitelistler dağıtmıştı. Ancak bu yapacakları etkinlikle hem Türkiye’de eşi benzeri görülmemiş büyük bir çekiliş yapmış oluyor hem de Dünya’da da adından söz ettireceğinin sinyallerini veriyor. Gönlü bol Rock’n’verse ekibi, bu çekilişin son olmayacağını ve ekosistemdeki katılımcılarını daha çok sürpriz beklediğini söylüyor.

Ayrıca discord kanallarında samimi, rocksever ve etkin bir ekosistem kuran ekip, bu kanalda ünlülerle söyleşiler ve anlık canlı performanslarla da katılımcılarının ruhunu doyuruyor. Rocknverse, şu ana kadar Demir Demirkan, Özgür Çoban gibi ünlü isimleri discord kanalında ağırlamayı başardı. Ekip, özellikle her şeyin çok başında olduklarını iletiyor ve bunların hepsinin başlangıç olduğunu söylüyor. Eğer sizler de bu çığ gibi büyüyen ekibin bir parçası olmak isterseniz Rock’n’Verse’ün Twitter’da paylaştığı son gönderisinden ekibin discord kanalına ulaşabilir ve sürprizlerle dolu bu yolculukta ön sıralarda bulunabilirsiniz.

Rock’n’Verse discord kanalı: https://discord.com/invite/rocknverseofficial