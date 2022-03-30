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Rock’n’Verse’ün Bu Akşamki Konuğu Ünlü Oyuncu Özgün Çoban 

Rock’n’Verse önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor. Projenin bu akşamki konuğu ise ekranların sevilen yüzü Özgün Çoban.
14:38
30 Mart 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker

Kayda değer bir ekip çalışması ile NFT dünyası için çok önemli olan Sanat / Topluluk ikilisini güçlü bir çatı altında bir araya getirme hedefiyle yola çıkan Rock’n’Verse önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor.

Özgün Çoban Rock’n’Verse’de

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü mezunu olan Özgün Çoban bugün saat 20:00’da Rock’n’Verse’ün konuğu oluyor. Etkinlik; Rock’n’Verse’ün Youtube kanalından, Twitter hesabından ve Discord’undan eş zamanlı olarak ilgililer ile buluşacak.

Geçtiğimiz hafta Demir Demirkan’ı ağırlayan Rock’n’Verse, Discord üzerinden yaptığı sürpriz bir çekiliş ile bir kişiyi programa konuk olarak almıştı. Dolayısıyla projeyi takip etmek isteyen kişilerin Discord kanalına katılmasında fayda var.

Öte yandan Özgün Çoban kendi Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada canlı yayını, “Arkadaşlar çok pis NFT, metaverse alemine dalıyorum. Ben konuğum ama daha ziyade soru soracağım, gelin birlikte anlayalım” sözleri ile duyurdu.

Rock’n’Verse Nedir?

Müziği NFT’ler ve metaverse ile birleştiren Rock’n’Verse, aynı zamanda bir NFT launchpad olarak hizmet verecek. Bu noktada ilk adım olarak bir NFT koleksiyonu piyasaya sürülüyor ve rock müzik tabanlı NFT’nin ilk şarkısı da piyasaya sürülmüş durumda. “Phoenix” adını taşıyan ilk parçada gruba O Ses Türkiye 2018 Finalistlerinden Bartu Gülhan solist olarak ses verirken dünyaca ünlü bas gitarist Billy Sheehan eşlik ediyor.

Yapılan açıklamalara göre NFT’yi alan kişilere NFT’ler bir paket halinde gidecek. Yani eğer Phoenix koleksiyonunun NFT’sini satın alırsanız sadece bir görsel değil aynı zamanda şarkının sadece NFT sahiplerine özel versiyonunu da almış olacaksınız.

Proje ile ilgili yapılan canlı yayınlarda ekip büyük bir özveri ile sorulan tüm soruları yanıtlıyor. Eğer projeyi merak ediyorsanız mutlaka bugün akşam gerçekleşecek olan canlı yayına katılmanızı öneririm.

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