BLOCKCHAIN

Reddit Topluluk Token’larından Moons Yüzde 400’ün Üzerinde Değer Kazandı: Moons Neden Yükseliyor?

Özet

  • Reddit topluluk token'larından Moons, dikkat çeken bir yükseliş yaşadı.
  • Kullanıcı katılımı teşvik için yaratılan token, ekibin bu programdan vazgeçmesi ile ciddi bir değer kaybı yaşamıştı.
  • Ancak son dönemlerde 0,05 dolardan 0,20 dolar seviyesine yükselen Moons, oldukça konuşulmaya başladı.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Kripto para piyasasında yaşanan gelişmeler birçok yatırımcının dikkatini çekmeye devam ediyor. Buna göre popüler sosyal medya platformu Reddit’in r/cryptocurrency kanal yöneticileri, sayfanın kripto para birimi olarak bilinen Moons’a yönelik sözleşmenin idari sahipliğinden vazgeçtiğini açıkladı. Alınan bu karar karar, Reddit’in Moons’u tanıtan topluluk puanları programını sonlandırma hamlesinin ardından geldi.

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Süreç Nasıl Başladı?Moons Token’ın Dikkat Çeken Yükselişi

Süreç Nasıl Başladı?

Subreddit’in moderatörleri, Arbitrum Nova ağında bulunan token sözleşmesi üzerindeki kontrolden feragat ettiklerini açıkladı. Bu gelişme, sözleşmenin durumunu garanti altına alarak değiştirilemez kalmasını ve yeni token basılmasını engelliyor.

Bu adıma eşlik eden moderatörler, topluluk havuzunda bulunan 98.000 Moons token’ı burn etti ve bu hareket ile önceki burn etkinlikleri ile birlikte toplam arzı yaklaşık 126 milyondan 83 milyona düşürdü. Subreddit tarafından yapılan resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi.

“Bu önemli bir kilometre taşı çünkü topluluk artık gelecekte Moons sözleşmesinde başka bir değişiklik yapılmayacağına dair güvenceye sahiptir.”

Moons token, Reddit’in 2020 yılında subreddit için başlattığı ve kullanıcı katılımını teşvik etmek için tasarlanan topluluk puanları programının bir parçası olarak biliniyor. Reddit tarafından Ekim ayında duyurulan programın durdurulması ise Moons token’ın piyasa değerinin düşmesine neden oldu. Moons fiyatı alınan kararın ardından saatler içinde 0,25 dolardan 0,04 doların altına düştü.

Moons Token’ın Dikkat Çeken Yükselişi

Yaşanan sürecin ardından, subreddit moderatörlerinin Kasım ayında sözleşmenin kontrolünü bırakmaya karar vermesinin ardından token değerinde bir toparlanma yaşandı ve token’ın Reddit’in topluluk puanları programından ve herhangi bir merkezi yönetimden bağımsız olarak varlığını sürdürmesi sağlandı.

Sözleşmenin kontrolünü kaldırma planının onaylanmasından bu yana geçen süreçte Moon token’ın değeri %200’ün üzerinde bir artışla 0,05 dolardan 0,2 dolara kadar yükseldi. Yazının yazıldığı sırada token 0,15 dolardan işlem görüyordu.

Reddit’in resmi açıklamasından önce on-chain verileri alt dizinle ilişkili birçok moderatörün büyük miktarlarda Moons satışı gerçekleştirdiğini gösteriyor. Yaşanan bu gelişemlerin ardından, olaya karışan moderatörler görevlerinden ayrıldı ve bu süreç kripto topluluklarında dikkat çeken tartışmalara yol açtı.

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Alperen Turgan
By Alperen Turgan
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
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