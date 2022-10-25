Sınırlı sayıda üretilen Reddit avatarlarına olan ilgi bu hafta arttı ve en pahalı örnekler 2,8 ETH ya da yaklaşık 3.700 $ ile zirveye ulaştı.

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Bazı Reddit Koleksiyon Avatarları, NFT’ler Temmuz ayında piyasaya sürüldüğünde satın alınabilirken, birçoğu da sosyal medya sitesinin en aktif kullanıcılarına ücretsiz olarak dağıtıldı.

Reddit Koleksiyon Avatarları Nedir?

NFT’ler bu kez Reddit aracılığıyla yeni bir kitleye ulaşıyor. Sosyal medya devinin Reddit Collectible Avatars koleksiyonları, son 24 saat içinde önde gelen NFT pazaryeri OpenSea‘de toplam 2,2 milyon dolarlık işlem hacmi elde ederek bu hafta kripto spot ışıklarını çaldı.

Bu yılın başlarında Temmuz ayında ilk kez piyasaya sürüldükten sonra, avatar NFT’leri Reddit kullanıcılarından veya daha geniş kripto topluluğundan çok az ilgi görmüştü. Ancak son haftalarda, birçok aktif Reddit kullanıcısı ücretsiz olarak koleksiyon avatarları almaya başladı. Bu durum, yakın zamanda piyasaya sürülen Cadılar Bayramı temalı koleksiyonlarla birleşince avatarlara olan ilginin artmasına yardımcı oldu.

Polygon blok zincirinde basılan her Reddit Koleksiyon Avatarı, sosyal medya sitesinde bir kullanıcının profil resmi olarak kullanılabiliyor. Avatarlar ayrıca, kıyafetleri diğer avatarlarla karıştırma ve eşleştirme yeteneği ve kullanıcıların yorumlarında parlama etkisi gibi ek avantajlar da sağlıyor.

“The Singularity” gibi bazı Reddit avatar koleksiyonları milyonlarca malzemeye sahipken, diğerleri daha az malzemeye sahipler. Bu durum, bu hafta NFT’lere olan ilginin artmasıyla aranan avatarların değerinin yükselmesine yol açtı. Şu anda en yüksek değere sahip avatarların Sys32Template “Spooky Season” koleksiyonundan olduğu görülüyor. Bu 210 NFT’den oluşan küçük gruptaki örnekler 2,8 ETH’e, yani yaklaşık 3.700 $’a satıldı.

Reddit topluluğundaki pek çok kişi yeni aldıkları ve genellikle değerli olan avatarları konusunda coşkulu olsa da, sıkı NFT hayranları bu heyecanı kaçırmış gibi görünüyor. Reddit Koleksiyon Avatarları, Temmuz ayındaki lansmanından bu yana NFT çevrelerinde biliniyor ancak büyük ölçüde göz ardı ediliyordu. Şimdi ise değer kazandılar ve pek çok kişi Reddit avatarlarının bu kadar ilgi çekmesine neyin sebep olduğunu sorgulamaya başladı.

Reddit Avatarları Neden Bu Kadar Popüler?

Reddit’in NFT’leri, Bored Ape Yacht Club veya CryptoPunks gibi diğer avatar projeleriyle aynı nedenlerden dolayı başarılı oldu.

Reddit’te avatarlar kolayca görülebilir ve kullanıcıların zenginliklerini göstermelerine ve diğer posterlerin onları nasıl gördüğünü özelleştirmelerine olanak tanır. Kullanıcılara bir ücret karşılığında çevrimiçi görünümlerini özelleştirme olanağı vermek kripto alanına ya da Reddit’e özgü bir durum değil. Counter-Strike, League of Legends ve Overwatch gibi popüler çevrimiçi oyunlar yıllardır oyun içi satın alımlar yoluyla oyunculara kozmetik öğeler ya da karakter görünümleri satmaktadır. Bu anlamda, Reddit avatarları, çevrimiçi başka yerlerde kozmetik öğeler için para ödemeye istekli olan kullanıcılara aşinadır.

Ancak Reddit avatarlarının başarıya ulaşmasının başka nedenleri de var. Sosyal medya sitesi halihazırda milyonlarla ifade edilen bir kullanıcı kitlesine sahip, bu da koleksiyon avatarlarının ortalama bir NFT koleksiyonundan daha fazla kişiye hitap edeceği anlamına geliyor. Buna karşılık, birçok NFT koleksiyonu, avatarları etrafında sıfırdan bir topluluk oluşturmaya çalışıyor ve bazıları başarılı olurken, birçoğu başarısız oluyor. Bütün bunlarda Reddit NFT’lerinin neden bu kadar popüler olduğunu gösteriyor.