Rallide Altcoin Analizi: AVAX, Solana, Chiliz Coin Yorumları

Bitcoin fiyatının bugün 34.500 doların üzerinde olacağına 15 gün önce çok az kişi inanırdı. Ancak BTC bunu başardı. En büyük 50 kripto para arasından bazılarının da dişe dokunur artışlar yaşadığını gördük. SOL Coin bunlardan biriydi. Peki altcoin yatırımcılarının favorileri arasında yer alan AVAX, SOL ve Chiliz için beklentiler ne yönde?

SOL Coin Yorumları

Bu hafta gelen CoinShares raporunda da kurumsalların SOL Coin ilgisi 10 milyon doların üzerindeydi. Yıllıkta net giriş 70 milyon doları aştı. Diğer altcoinlerin ETP’leri bu denli ilgi görmüyorken SOL Coin’in sürekli talep çekiyor olması dikkat çekici bir husus.

Nitekim genel piyasa ortalamasının üstünde büyümesi de kurumsalların doğru tercihte bulunduğunu gösteriyor. Fiyata gelecek olursak aşılması zor görülen 27 dolar direnci bu sefer BTC anormal hızda arttığı için aşıldı. SOL Coin şimdi 33 dolar sınırında bulunuyor.

Çok hızlı biçimde 37 dolarlık direnç alanına ralliyi uzatması şaşırtıcı olmaz. Ancak burada BTC performansı da önemli. ABD hisse senedi piyasaları düşerken dünyayı daha fazla savaşın meşgul etme ihtimali artıyor. Temmuz zirvesini de aşan SOL Coin 37 ve başarabilirse 48 dolar direnç alanını ziyaret edebilir. 37,6 dolar bölgesi kritik bu hem destek hem de direnç olarak haftalık grafikte önemli bir alan, boğalar bu seviyenin üzerinde günlük kapanışta hızlandırılmış bir ralli hedefleyecektir.

AVAX Coin Grafik Yorum

Stars Arena bile AVAX’ı daha yukarı çekmişti. Yıllık enflasyonu yüzde 40’a varacak olan popüler Ethereum rakibi 10,8 doları aşamadı. Yazı hazırlandığı sırada 10,4 dolarda bulunuyor. AVAX yatırımcıları birkaç gündür BTC rallisini ıskaladıkları için mutsuz. Eğer fiyat 12,4 doları geçebilirse 14,3 ve 18 dolar hedefleri gündeme gelebilir. Şimdilik son BTC rallisini fiyatlamayan altcoinler arasında AVAX dikkat çekiyor.

Chiliz (CHZ) Coin Yorum

Popüler fan token yeniden paralel kanala döndü ve orta alanda. CHZ Coin eğer 0,07 dolar üstü kapanışlar yaparsa 0,075 ve 0,081 dolar görülebilir. BTC fiyat artışından yeterince faydalanamayan altcoinlerden biri de CHZ Coin oldu.

Yine de 0,065 doların korunması olumlu. Haftalık grafikte 25 Eylül ve 2 Ekim haftalarındaki yükseliş denemelerinin sonuncusu sürüyor. Eğer 0,067-68 seviyesi üzerinde haftalık kapanış görürsek FOMO ile 0,085 doların aşılması devasa kazançları tetikler.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.