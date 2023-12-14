Radar Altındaki 3 Kripto: Rabel Satoshi, Celestia (TIA) ve Shiba Inu (SHIB) 

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Celestia’nın TIA’sı Ekim ayından bu yana istikrarlı bir yükseliş gösterdi ve piyasa uzmanları yükselişin önümüzdeki haftalarda da devam edeceği konusunda iyimser. Bu arada, Shiba Inu son zamanlarda çok sayıda işbirliği kaydetti ve bu toplulukta iyimserliğe neden oldu.

Bu arada, iddialara göre kripto para ICO arenasına yeni giren Rebel Satoshi, teklifleri ve proje yapısı nedeniyle büyük ilgi topluyor.

Celestia Fiyat Tahmini: TIA 2024 Yorumları

30 Kasım’da Paris, Madrid ve Tokyo’daki Celestia toplulukları Celestia projesi hakkında konuşmak üzere ilk Modüler Buluşmalarını gerçekleştirdiler. Bu aynı zamanda bağlantı kurmaları için de bir fırsattı.

30 Kasım itibariyle 6,34$ olan TIA, 7 Aralık’ta %50,15’lik bir artışla 9,52$’a yükseldi. TIA analistleri de projenin canlı topluluğu nedeniyle Celestia’ya güveniyor. Bu nedenle, TIA’nın Ocak ayına kadar 13,50 $’a ulaşacağını tahmin ediyorlar.

Öte yandan, bazı uzmanlar TIA’nın volatilitesi nedeniyle Celestia için aşağı yönlü bir bakış açısına sahip ve bu da yaklaşan fiyat hareketlerinde olumsuz bir eğilime yol açabilir. Yakın tarihli kötümser bir fiyat tahmini, Celestia’daki yatırımcıların yıl sonuna kadar 6,60 $’ın altına düşmeye hazırlanmaları gerektiğini öne sürüyor.

Shiba Inu Fiyat Tahmini

4 Aralık’ta Coindesk, Shiba Inu’nun baş geliştiricisi Shytoshi Kusama’yı yılın kriptoda en etkili kişileri arasında gösterdi ve bu Shiba Inu topluluğunda bir vızıltı yarattı.

4 Aralık itibariyle SHIB 0,0000092$ iken, 7 Aralık’ta 0,0000099$’a yükselerek %7,60’lık bir fiyat artışına işaret etti. Ve uzmanlar, Shiba Inu’nun son işbirlikleri nedeniyle SHIB’nin geleceği konusunda oldukça iyimser. Bu nedenle, SHIB’nin Şubat 2024’te 0,0000350$’a yükseleceğini öngörüyorlar.

Öte yandan, bazı SHIB piyasa analistleri SHIB’nin volatilitesi nedeniyle kötümser. Bu nedenle, SHIB’nin Aralık ayı sonuna kadar 0,0000085 dolara düşeceğini tahmin ediyorlar.

Rebel Satoshi Yükselen Momentumu

Kripto dünyasında merkezsizliği ilerletmeye adanmış, gelişmekte olan bir meme coin olan Rebel Satoshi, iddialara göre son halka açık ön satışı sırasında yatırımcıların büyük ilgisini çekti. Rebel Satoshi’ye olan ilginin odak noktası, yönetişim tokenı $RBLZ olarak nitelendiriliyor.

Rebel Satoshi ekosisteminde yönetişim ve topluluk tokenı olarak hizmet veren $RBLZ, yatırımcılara bir NFT pazarı, bir oyna-kazan oyunu ve bir stake programı dahil olmak üzere çeşitli özelliklere erişim sağlar. Yatırımcılar iddialara göre $RBLZ’yi yalnızca kazançlı bir yatırım olarak değil, aynı zamanda topluluk merkezli bir etkiyi teşvik eden bir kripto para birimi olarak görüyor.

Kasım ayında Rebel Satoshi, devam eden halka açık ön satışının Rebels Round 1’ini başlattı ve $RBLZ’yi 0,013 dolardan sundu. Early Bird Round’a 0,010 dolardan katılanlar %30’luk bir yatırım getirisi elde etti. Bir sonraki turda ekibin açıklamasına göre $RBLZ için fiyat 0,018 dolara yükselecek.

Bu artışın iddialara göre 0,018 $’a çıkmasıyla, Rebels Round 1 yatırımcıları potansiyel olarak %38,46 yatırım getirisine sahip olabilir. Özellikle, $RBLZ, Bitcoin ve diğer 50 kripto para birimini kullanarak satın alımları kolaylaştırarak yatırımcılar arasındaki yaygın çekiciliğine katkıda bulunuyor olabilir.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.