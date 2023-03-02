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  •   QCP Raporu: Mart Fed Toplantısı ve Kripto Paralar İçin Beklentiler! İşin Uzmanları Ne Düşünüyor?

QCP Raporu: Mart Fed Toplantısı ve Kripto Paralar İçin Beklentiler! İşin Uzmanları Ne Düşünüyor?

Herkes sussun çünkü işin uzmanları konuşuyor. Mart ayı Fed toplantısına dair beklentiler neler? Kripto paraları neler bekliyor? Bitcoin yükselecek mi?
19:22
2 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Mart 22 tarihinde bu yılın ikinci Fed toplantısı yapılacak ve faiz kararıyla birlikte çok daha fazla şey açıklanacak. QCP Capital tarafından bugün yayınlanan rapor yatırımcıları nelerin beklendiğine dair kapsamlı değerlendirmeler içeriyor. İşin uzmanlarının önümüzdeki döneme dair görüşleri, beklentileri ve çok daha fazlasını sizin için derledik.

Mart Fed Toplantı Tarihi

Mart 22 tarihinde Fed bir sonraki toplantısını yapacak ve bu yılın geri kalanına dair kapsamlı beklentiler açıklanacak. QCP Capital raporuna geçmeden önce güncel durumumuzu değerlendirelim. Dolar endeksi (DXY) 103,5 seviyesini destek olarak aldı ve 105-107 aralığını hedefliyor. Şimdilik gelen veriler doların güçlenmesini sağlar nitelikteydi. ABD PMI verileri halen ekonomideki büyümeye işaret ediyor. Ücretler artıyor ve istihdam son 53 yılın en iyi seviyesinde. Artan nüfusa rağmen 53 yılın en düşük işsizlik oranına ulaşan ABD’de ekonomi rayında ilerliyor

Ancak bir sorun var. Artan ücretler ve talep kaynaklı yükselmeye başlayan enflasyon (PCE göstergesi) bize Fed’in daha fazla sıkılaşmaya gitmesi gerektiğini söylüyor. Fed faizleri %6 tavanına yaklaştırabilir diyen Bank of America resesyon beklentisinin devam ettiğini açıkladı. Aralık ayında tavan faiz beklentisi %5,1 seviyelerindeyken (Fed üyelerinden bir kısmı %5,35 civarını hedefliyordu) şimdi 6’ya yaklaşan bir oran hedefinden söz ediliyor. Tüm taşlar 14 Mart tarihinde gelecek yeni enflasyon verisiyle yerine oturacak. Eğer Şubat enflasyonu önceki aya göre daha düşük gelmezse kripto paralar düşecektir. Eğer çok hızlı yükselmişse kripto paralar aynı hızda düşecek. Eğer beklenti dahilinde geldiyse rahatlayan bir piyasa görebiliriz, beklentinin üzerinde düşen enflasyon ise Bitcoin’in 27.000 dolara doğru hareket etmesi için önümüzdeki engelleri kaldıracak.

Kripto Paralar İçin Beklentiler

QCP raporuna geçelim. Fed konuşmacıları daha uzun süre daha yüksek seviyelerden bahsetmeye devam ediyor ve hatta bazıları yumuşak bir inişe ulaşmanın zorluğunu ima ediyor. Bu ayki FOMC’nin (22 Mart) yılın geri kalanı için zemin hazırlayacağına inanan analistler 2023 yılı tavan faiz ve 2024 faiz indirimi beklentilerine dair daha fazla şeyi bu toplantıda görmeyi bekliyor.

“Doların bu hafta başındaki zayıflığı Çin imalat PMI rakamlarının 52,6 olarak gelmesinden kaynaklandı. Bununla birlikte, Çin’in yeniden açılma söylemi yeniden uyandı, ancak temkinli olmaya devam ediyoruz. DXY’nin yükselmesini ve risk varlıklarının uzun vadede baskı altına girmesini bekliyoruz. İlk olarak, piyasalar sürekli olarak daha uzun bir süre için daha yüksek bir tavanı fiyatlandırdıkça getiri eğrileri daha yükseğe kaymaktadır. İkincisi, PBoC ve BoJ likidite enjeksiyonlarını azalttıkça küresel likidite yeniden sıkılaşıyor ve merkez bankaları enflasyonla mücadelelerini sürdürdükçe azalmaya devam edecek. Üçüncüsü, S&P 500 ileri F/K oranı, reel getirilerin yükselmesine rağmen sürünerek artmaktadır. Bu iki ölçüt birbirinden uzaklaşmaya devam ederse şiddetli bir düzeltme yaşanabilir. Kıyamet ve kasvete rağmen kripto, S&P 500’ün geçen hafta 4000 seviyesinin altına inmesine ve şimdi 3900 seviyesini test etmek istemesine rağmen BTC’nin 23 bin seviyesinin üzerinde kalmasıyla son derece iyi dayanmaya devam ediyor.”

Kısa vadeli kripto beklentileriyle alakalı QCP analistleri şunları söylüyor;

“Ancak, hisse senetleri düşmeye devam ederse ve DXY ve getiriler yükselmeye devam ederse, kripto fiyatları bu seviyeleri sürdürmekte zorlanabilir. Opsiyonlar alanında, boğalar üst taraftaki kırılmaya olan inançlarını kaybettikçe long opsiyon işlemlerinde (özellikle çağrılar) büyük bir çözülme gördük. Ayrıca, getiri arayanlar artık borç verme/borç alma piyasasında uygun stratejiler bulamadığı için opsiyon bazlı getiri ürünlerine de yoğun ilgi görüyoruz. Bu durum volatilite üzerinde baskı yaratıyor. Vol eğrisi de önceki satışlarda gördüğümüzden daha düz ve bu da piyasanın orta vadede yatay bir ticaret ortamı beklediğini gösteriyor.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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