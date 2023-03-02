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Altcoinler Düşüyor! İngiltere Bankalarından Kripto Kararı!

İngiltere bankaları tam gaz bildiğini okumaya devam ediyor. Kısıtlamalar sertleşiyor.
19:33
2 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Sunak geldi ve İngiltere merkezli kripto sorunları artık bitiyor algısı oluştu. Ancak değişen bir şey olmadı. Rishi Sunak iktidarda olsa da kripto paralara karşı bankaların korkusu ondan daha baskın. HSBC tarafından yapılan kripto para açıklamalarına yıllardır zaten alışmıştık. Her yıl yeni yasaklar, kısıtlamalar derken bir yandan da blockchain odaklı çözümlere odaklanan şirket enteresan bir rota izliyor.

HSBC ve Nationwide Kripto Paralar

İki banka da kredi kartı ile kripto para alımını engelleyecek. HSBC zaten 5 yıldır benzer kararlar alıyor. Nationwide Building Society ve HSBC Holdings Plc, geçtiğimiz hafta bireysel müşterilerinin kripto varlıklara erişim sınırlarını sertleştirerek, sektör skandalları ve düzenleyici uyarıların ardından kısıtlamalar getiren en son Birleşik Krallık bankaları oldu. Çarşamba günü müşterilerini bilgilendiren Nationwide, banka kartıyla kripto varlık alımlarına günlük 5.000 £ (5.965 $) limit uygularken, kredi kartları artık kripto satın almak için kullanılamayacak. HSBC, geçen aydan itibaren müşterilerinin kredi kartları aracılığıyla kripto alımları yapmasını yasakladığını söyledi.

Birçok kaynak HSBC’nin geçtiğimiz ay aldığı ve her yıl duyurduğu kısıtlama kararını yeni gibi duyursa da bu sürpriz bir gelişme değil. HSBC kripto paralara karşı her zaman sert tavrıyla biliniyor ve sektöre yönelik kısıtlayıcı adımlarını her dönemde hissettirdi.

Müşteriler Sınırlandırılıyor

İki bankanın da müşterileri marketten diledikleri şeyi almak için kredi kartını kullanabiliyor. İnternetten sipariş verirken de banka ona ne aldığını sormuyor. Ancak konu kripto paralar olduğunda banka müşterileri kendilerine açılan limit dahilinde tasarruf yetkisinin sınırlandırıldığını görüyor. Peki ama ekstresi geldiğinde ödemesini düzenli yapan müşteriler için bu kısıtlama saçma değil mi? Nitekim İngiltere ülke dışına para çıkışından dolayı zor durumda kalabilecek bir ekonomiye de sahip değil. Birçok gelişmekte olan ülke kendi para biriminin değerini korumak ve ülke dışında döviz çıkışını engellemek için kredi, kredi kartı ile kripto alımlarını sınırlandırıyor. Hindistan’ın bile bu minvalde adımlarına şahit olduk.

İngiltere hükümeti böyle bir karar almadığına göre bu iki bankanın risk birimi kredi kartı ödemelerinde kripto yatırımları kaynaklı gecikme yaşayabilecek müşteri sayısının artmasını bekliyor olabilir. Olabilir, böyle bir risk almak istemeyebilirler. Ancak İngiltere’de kripto paralara daha ılımlı yaklaşan çok fazla banka var. Önümüzdeki 10 yılda kripto yaygınlaşıp HSBC’nin kripto işlemlerinde teşvik edici bonuslar vermeye başladığını görene kadar bu haberleri manşette okumaya devam edeceğiz. Veya belki HSBC’nin tahmin ettiği gibi kripto paraların tamamen tarih olduğunu görürüz.

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