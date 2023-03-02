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  •   Kripto Analistlerinin Listesi! Ünlü Analistler Neden Bitcoin Düşüşünü Bekliyor?

Kripto Analistlerinin Listesi! Ünlü Analistler Neden Bitcoin Düşüşünü Bekliyor?

En popüler kripto analistlerinin bir kısmı neye dayanarak Bitcoin düşecek diyor? Düşüş bekleyenlerin tam listesi ve görüşlerini destekler açıklamalarını ele alıyoruz.
20:24
2 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para yatırımcılarının önemli bir kısmı tarafından takip edilen üç ünlü analist piyasaya dair düşüş beklentisini koruyor. Peki gerekçeleri ne? Geçmişte bu analistlerin birçok kez doğru tahminlerde bulunduklarını görmüştük. Bugüne dair argümanlarını incelediğimiz analistler bize fikir verebilir. Altcoinler yazı hazırlandığı sırada düşmeye devam ediyor, Silvergate Bank muhtemelen iflas edecek ve sorun şu ki birçok kripto şirketinin onunla iş ilişkisi var(dı).

Düşüş Bekleyen Kripto Analistlerin Listesi

İlk sırada cvotrades var ve onun görüşü Elliot dalga sayımıyla temellendiriliyor. O şağı yönlü birinci dalganın (veya A) tamamlandığına ve ikinci dalganın (veya B) başladığına inanıyor. Her iki senaryo da nihai bir geri dönüşten önce daha fazla çekişmeye yol açacaktır. Sayıma göre, Bitcoin fiyatı beş dalgalı bir yukarı hareketi (siyah) tamamladı ve düşmeye başladı. Düşüş için iki olasılık var. Birincisi, fiyatın şimdi beş dalgalı bir aşağı yönlü harekete (siyah) başladığını gösteriyor. Eğer öyleyse, muhtemelen 0,5-0,618 Fib geri çekilme destek seviyeleri arasında 19.200- 20.400 dolar arasında destek bulacaktır.

İkincisi, fiyatın bir A-B-C düzeltmesini (siyah) tamamlıyor olmasıdır. Bu senaryoda, fiyat muhtemelen 21.528 dolarlık destek bölgesine geri çekilecek. Eğer fiyat 26.270 doların üstüne çıkarsa bu görüş rafa kalkabilir ve 27.000 dolara yolculuk devam eder.

CryptoCred Bitcoin Yorumu

İkinci sırada CryptoCred var ve trendin yönünü belirlemek için herhangi bir gösterge kullanmadan uzun vadeli aralıkları odaklanan bir analisttir. Bu nedenle, tahmini, Yaz Aralığı Yüksekliğinin (kırmızı çizgi) üzerinde bir kapanışın 30.000 dolara doğru bir hareketi başlatacağını aksi taktirde 19.400 dolara doğru gideceğimizi söylüyor.

Yaptığı paylaşımdan bu yana üst aralığın ötesinde bir kapanış görmediğimiz için 19.400 dolar beklentisinin devam ettiğini biliyoruz. Haftalık kapanışın 25.000 doların üzerinde olması bu senaryoyu geçersiz kılacaktır. Ayrıca bu görüş cvotrades analizi ile (dalga sayımı) uyumludur.

Crypto Capo Bitcoin Yorum

Geçtiğimiz yılın ikinci yarısı itibariyle ondan daha havalı bir analist yoktu. Ancak Ocak ortasından sonra “boğa tuzağı” söylemiyle 14 yaşında çocuklar bile alay eder oldu. Bu bana 2022 ilk çeyrekten itibaren PlanB ile edilen alayları hatırlattı. Aralarındaki tek fark ikisinin de farklı yönlerde yanılmış olmasıydı. PlanB 100 bin doları hedeflerken, Capo da 12.000 doları beklerken alay konusu oldu. 2022 yılında Capo, Bitcoin fiyatının 40 bin dolardan 20.000 dolara kadar düşüşünü doğru tahmin etti. Geçtiğimiz yılki birçok ara ralliyi de önceden duyurdu. Hatta bu rallilerden desteğe dönüşleri bile doğru tahmin ettiği için popülerliği katlanarak arttı.

Geçtiğimiz ay boyunca Twitter etkileşimini büyük ölçüde azalttı ve en son 17 Şubat’ta bunun “şimdiye kadarki en büyük boğa tuzağı” olduğunu ve trendin hala düşüş eğiliminde olduğunu açıkladı. Ancak, “hareketin BUSD ve USDC ile yapay olarak pompalandığını” belirtmesinin yanı sıra iddialarını destekleyecek bir grafik yok. Capo diğerlerinin aksine düşüş görünümüne duygusal yaklaşıyor gibi görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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