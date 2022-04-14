Japonya’nın en büyük sosyal medya uygulaması Line, LINE NFT adlı kendi değiştirilemez edilemez token (NFT) alım satım platformunu resmen başlattı.

Popüler Sosyal Medya Uygulaması, Kendi NFT Marketplace’ini Başlattı

Line’ın kripto ve blok zinciri yöneticisi LVC Corporation, büyük bir Japon eğlence şirketi olan Yoshimoto Kogyo ile ortaklık kurdu. Line bu ortaklıkla birlikte ve 90 milyon kullanıcısına yaklaşık 40.000 farklı NFT sunacak.

Yakında piyasaya sürülecek NFT‘lerin ilk dalgası, şirketin kendi bünyesindeki Yoshimoto NFT Tiyatrosu’ndan videoların yanı sıra tanınmış anime dizisi Patlabor the Mobile Police’den karakter tasvirlerini içerecek ve önümüzdeki aylarda daha fazlası sunulacak. Öte yandan platform, ilerleyen dönemlerde çeşitli türlerden daha fazla NFT’yi bünyesine dahil edecek.

Ayrıca kullanıcılar, satın aldıkları NFT’lerini kripto borsası BitMax ile birlikte sunulan bir ürün olan LINE BitMa cüzdanında saklayacaklar.

Popüler sosyal medya uygulaması, bu hamlesiyle birlikte, kullanıcıların bu yılın başlarında LİNE Pay’in çevrimiçi satıcılarından herhangi birinde Link (LN) token’ı ile öğeler için ödeme yapmalarına izin verme seçeneğini sunduktan sonra, kripto para girişimlerine NFT‘leri de ekledi.

Line, 2018’de Kendi Kripto Borsasını Başlattı

Line, 2018’de kendi kripto borsasını başlattıktan sonra, Japonya’da kripto para birimini ve blok zinciri teknolojisini benimseyen ilk büyük teknoloji şirketleri arasında yer almasıyla tanınıyor.

Ülkenin nispeten katı kripto düzenlemelerine rağmen, NFT’ler Japonya genelinde giderek daha popüler hale geliyor. Öyle ki, Japon finansal hizmetler holdingi Nomura Holdings, NFT’leri uygulamak için bir eylem planı geliştiren ülkedeki en son büyük oyuncu oldu.

Bununla birlikte bu yılın başlarında, büyük Japon e-ticaret firması Rakuten, Rakuten NFT adlı kendi NFT ticaret platformunun lansmanını duyurdu.